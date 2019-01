Brexit: le Parlement britannique exige de Theresa May un plan B

Les députés britanniques ont infligé ce mercredi 9 janvier un nouveau camouflet cuisant au gouvernement en adoptant un amendement qui oblige la Première ministre Theresa May à présenter un nouveau plan de sortie de l'Union européenne si le premier n'est pas accepté mardi prochain.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

C’est un retour en fanfare pour les députés qui sont furieux face au jeu que joue, selon eux, le gouvernement depuis un mois. Ils l’ont d'ailleurs bien fait savoir ce mercredi après-midi en adoptant un amendement qui oblige le gouvernement à présenter sous trois jours – et non plus 21 comme prévu jusque-là – un plan B sur le Brexit si le texte de retrait est rejeté mardi prochain.

Les députés accusent Theresa May de poursuivre une stratégie du pourrissement. Ils en veulent pour preuve le report d'un mois du vote sur l'accord conclu avec l'UE. Selon eux, la Première ministre essaie de perdre le plus de temps possible jusqu’au 29 mars, date théorique de sortie du pays de l’UE, afin d'obliger des députés sous pression à approuver son traité de retrait faute d’alternative autre qu’un Brexit sans accord qui serait, de l’avis général, dommageable pour la prospérité du pays.

Les députés ont donc à nouveau montré qu’ils entendent bien reprendre les choses en main. Après ce camouflet, Theresa May va devoir adopter une autre tactique. Et si son texte est effectivement rejeté, annoncer un plan alternatif. En a-t-elle un qu’elle gardait dans sa manche ? Nul ne le sait. Et personne ne peut dire ce qui se passera en cas de vote négatif mardi prochain.

Mais même si le Parlement fait preuve d’autorité, il n’existe aucun consensus sur une solution alternative – une sortie sans accord, un nouveau référendum, un modèle norvégien... Theresa May espère que cela puisse jouer en faveur de son plan actuel.