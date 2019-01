Banja Luka, Belgrade, Budapest, Tirana, un vent de colère au cœur de l’hiver

C’est un véritable hiver que nous réserve ce début d’année 2019. Il neige, et les températures sont tombées bien en dessous de zéro. Pourtant, malgré la bise glaciale, les citoyens se rassemblent, défilent et contestent des pouvoirs honnis, à Banja Luka, Belgrade comme à Budapest ou Tirana. Editorial commun au Courrier des Balkans et au Courrier d’Europe centrale.

Serbie : la mobilisation anti-Vucic s’amplifie de ville en ville

Malgré la neige, le froid et les festivités du Noël orthodoxe, des dizaines de milliers de Belgradois ont marché pour le cinquième samedi consécutif au rythme des tambours derrière la bannière #1od5miliona pour dire « stop aux chemises ensanglantées » du régime autoritaire du Président Vučić. Pour la première fois, la mobilisation s’est étendue à d’autres villes du pays.

Bosnie-Herzégovine : « David est le symbole de la lutte contre le système »

Manifestations interdites, célébrations du Nouvel An annulées, arrestations... C’est une ambiance d’état d’urgence qui prévaut à Banja Luka depuis la fin décembre. Les « ennemis intérieurs » que traque la police demandent simplement que la vérité soit faite sur le meurtre d’un jeune homme, mais c’est tout un système de pouvoir qu’ils font trembler. L’analyse de Dragan Bursać, journaliste au site indépendant Buka.

« Les Balkans sont un terrain de jeu pour Erdogan et l’AKP »

Depuis une décennie, la Turquie de Recep Tayyip Erdoğan fait son grand retour dans les Balkans. Ankara accroît son influence en investissant massivement, économiquement et culturellement. Sans oublier la traque des opposants. Entretien avec le journaliste en exil Abdullah Bozkurt.

Comment peut-on être journaliste dans le Nord du Kosovo ?

Dans le nord du Kosovo, informer est un métier à risques. La petite équipe de journalistes du site d’information KoSSev continue inlassablement d’enquêter à Mitrovica. Même si l’envie leur vient souvent de vouloir tout lâcher, pour partir « très loin ».

Médias en Serbie : Telekom Srbija met les opérateurs TV sous contrôle

Après avoir mis la main sur l’opérateur Kopernikus, qui a lui-même racheté deux télévisions disposant d’une fréquence nationale, le groupe public Telekom Srbija vient d’acquérir deux nouveaux concurrents, Radijus vektor et AVcom. Avec le risque de voir disparaître les chaînes critiques envers le pouvoir de toutes les offres câblées.

Macédoine : comment s’arranger avec le droit pénal pour acheter le soutien de l’opposition

C’est mercredi que le Parlement macédonien doit valider définitivement le changement de nom du pays. Le vote de 81 députés sur 120 est nécessaire : le 28 décembre 2018, la majorité sociale-démocrate de Zoran Zaev a révisé le Code pénal, pour tenter de s’attirer les faveurs de quelques élus de l’opposition. La colère monte dans la société civile contre cette immixtion du politique dans le judiciaire.

Au Monténégro, les déchets médicaux finissent au coin de la rue

Au Monténégro, les boîtes de médicaments inutilisés finissent souvent dans les poubelles de quartier, tandis que le pays exporte ses déchets hospitaliers, faute de capacité de traitement. Enfin, quand ces derniers ne finissent pas non plus dans les décharges municipales. L’enquête du CIN révèle l’ampleur du scandale sanitaire et écologique.

Grèce : le droit civil s’impose à la minorité musulmane de Thrace, pas la charia

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la Grèce dans une affaire d’héritage concernant une veuve musulmane de Thrace. Le gouvernement Syriza a fait prévaloir le droit civil sur la charia, prévue par le traité de Lausanne de 1923 pour régir les affaires internes de la minorité, mais la loi n’était toujours pas appliquée.

Les routiers bulgares et roumains manifestent contre Macron et le « paquet mobilité »

Une manifestation pour moins de droits, mais garder son emploi. Voilà l’objectif de la manifestation initiée par les chauffeurs routiers bulgares qui se tient ce jeudi matin à Bruxelles, avec le soutien de leurs collègues roumains, polonais, hongrois, lettons et lituaniens.

Croatie : pour faire face à l’exode, l’appel à la main-d’œuvre étrangère

Les Croates quittent massivement leur pays, au point que les entreprises sont confrontées à un déficit de main-d’oeuvre et vont recruter plus de 40 000 travailleurs à l’étranger en 2019. Désormais, les employeurs se tournent vers l’Ukraine.

Roumanie : le quartier de Drumul Taberei à Bucarest, ou l’utopie brisée

Il était une fois des barres de béton où il faisait bon vivre. Dans les années 1950, le régime communiste roumain avait besoin de loger les classes laborieuses. Il engagea de jeunes architectes pour construire Drumul Taberei, un quartier « idéal » en banlieue de Bucarest. 70 ans plus tard, l’utopie moderniste est envahie par la poussière et les voitures, mais les souvenirs des quatre générations qui se sont succédé entre ses murs peuvent encore se raconter.

Pour les réfugiés, contre la politique sécuritaire de l’UE : lettre ouverte aux citoyens européens

L’Union européenne doit revenir à ses valeurs et faire preuve de solidarité avec les réfugiés qui fuient la misère et les guerres. Alors que les murs se multiplient aux frontières de l’Europe, des organisations citoyennes des Balkans lancent un cri d’alarme : le non respect des droits humains fondamentaux mène au fascisme et à la guerre. Lettre ouverte.

Infographie. Balkans, un si long chemin vers l’UE

Depuis les années 2000, tous les pays des Balkans ont l’objectif de rejoindre l’Union européenne. Malgré l’enthousiasme initial, le processus est freiné par le manque de réformes sur le terrain, la « fatigue » et les dissensions d’une Union européenne en plein Brexit et la résistance des opinions publiques, des deux côtés. État des lieux.