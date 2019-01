A la Une: Poutine à Belgrade, au milieu des manifestations de l'opposition

Ce fut une double démonstration de force, pour Aleksandar Vučić comme pour Vladimir Poutine. Le président serbe voulait montrer qu’il peut toujours mobiliser bien plus que l’opposition, qui appelle à de nouvelles manifestations ; montrer aussi à son homologue russe qu’il n’est pas isolé sur la scène internationale et qu’il peut compter sur la fidélité d’un pays allié comme la Serbie.

Serbie : Poutine à Belgrade, Vučić veut faire une démonstration de force

Serbie : Belgrade a sorti le grand jeu pour accueillir Poutine

La visite du président russe n’a cependant pas empêché les manifestations de continuer à Belgrade et dans le reste de la Serbie, notamment en mémoire du politicien Oliver Ivanović, abattu dans le nord du Kosovo il y a tout juste un an, le 16 janvier 2018.

Serbie : un an après, la vérité sur l’assassinat d’Oliver Ivanović se fait toujours attendre

Serbie : l’ombre d’Oliver Ivanović hante les manifestations citoyennes

Serbie : à Belgrade, des milliers de personnes rendent hommage à Oliver Ivanović

Après la validation par le Parlement macédonien du changement de nom du pays, c’est maintenant la Grèce qui va devoir se prononcer sur l’accord du 17 juin 2018 entre Athènes et Skopje. Après la démission du ministre souverainiste de la Défense, le gouvernement d’Alexis Tsipras est fragilisé, mais conserve la confiance du Parlement.

Grèce : le nom de la Macédoine fait vaciller le gouvernement Tsipras

Grèce : Alexis Tsipras conserve la confiance du Parlement

En Albanie, ces vidéos sont devenues virales. On y voit policiers et vigiles expulser manu militari des étudiants des facultés de droit et d’économie de Tirana dans la nuit du 10 au 11 janvier. Depuis, la polémique enfle tandis que le gouvernement s’enfonce dans la crise.

Albanie : les étudiants dénoncent les violences de la police et des vigiles privés

Albanie : au sommet de l’État, le bras de fer vire au clash

Le président kosovar Hashim Thaçi l’a promis, 2019 sera « l’année de la décision historique ». Soutenue par Donald Trump pour parvenir à une « paix acceptable », la correction des frontières entre Belgrade et Pristina suscite pourtant de nombreuses oppositions au Kosovo, au sein même de l’exécutif. Chacun fait monter les enchères sur fond de crise sur les taxes douanières.

Kosovo : 2019, année « historique » pour la « correction des frontières » avec la Serbie ?

Lors d’une conférence de presse donnée à Ankara en compagnie de la présidente croate, Kolinda Grabar-Kitarović, son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan a estimé que les accords de Dayton, signés pour mettre un terme au conflit en Bosnie-Herzégovine, devaient être « révisés ».

Bosnie-Herzégovine : Erdoğan appelle à réviser les Accords de Dayton

Le taux de chômage en Bulgarie est tombé à 6,2 % de la population active en 2018, son plus bas niveau depuis la fin du communisme, selon des chiffres publiés par l’Agence pour l’emploi. La Bulgarie offre toujours les salaires les plus faibles de l’Union européenne, et sa population continue de s’exiler massivement.

Bulgarie : une baisse du chômage en trompe-l’œil ?

Cela devait être le « contrat du siècle » pour la défense croate. Mais Israël n’a pas pu revendre à Zagreb ses chasseurs F-16 d’occasion « en raison de problèmes imprévus ». Washington a en effet mis son veto à la signature du contrat. Explications.

Croatie : les États-Unis font capoter l’achat de douze F-16 à Israël

La Macédoine est loin d’avoir commencé sa transition écologique. Ses vieilles centrales à charbon yougoslaves produisent toujours plus de 60 % de son électricité et les énergies solaire ou éolienne restent sous-utilisées. Il est pourtant urgent de miser sur le renouvelable : d’ici 30 ans, les réserves de combustibles du pays seront épuisées.

Macédoine : de l’électricité pas chère à court terme ou un environnement propre ?

En froid avec l’UE depuis de longs mois, la Moldavie s’est tournée vers la Russie et la Turquie. Mais Chișinău veut saisir l’opportunité de la présidence roumaine du Conseil de l’UE pour réchauffer ses liens avec Bruxelles. Mais que faut-il espérer alors que Bucarest ne cesse de se rapprocher du camp eurosceptique mené par Viktor Orbán ?

La Moldavie espère tirer profit de la présidence roumaine de l’UE

Journaliste d’investigation, Jovo Martinović s’est vu infliger une peine de 18 mois de réclusion criminelle pour avoir voulu enquêter sur le trafic d’armes dans les Balkans. Reporters sans frontières (RSF) condamne un verdict inique et appelle les institutions internationales à réagir pour ne pas cautionner une flagrante violation de la liberté d’informer.

Monténégro : le journaliste Jovo Martinović condamné à 18 mois de prison fermes

Au milieu du XIXe siècle, on comptait plus de 20 000 Grecs en Géorgie, mais depuis la chute de l’Union soviétique, la majorité d’entre eux sont partis, surtout en direction de Thessalonique. Seuls les plus anciens vivent encore dans les villages de Basse Kartlie, sur la terre de leurs ancêtres. Reportage.

Les derniers Grecs de Géorgie s’accrochent à la terre de leurs ancêtres

« On n’a pas ce qu’on désire, et si on réussit à l’obtenir, ce n’est pas ce qu’on désirait. » Difficile de trouver de meilleurs mots que ceux de Leonard Cohen pour résumer la nouvelle série serbe Jutro će promeniti sve, dont le dernier épisode a récemment été diffusé en Serbie sur la chaîne nationale RTS et qui a fait couler beaucoup d’encre. Portrait d’une œuvre générationnelle.

Serbie : « Jutro će promeniti sve », série-culte sur une génération désenchantée