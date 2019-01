Grande manifestation à Berlin contre l'agriculture industrielle

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

La « semaine verte », c’est le nom du Salon de l’agriculture de Berlin, un rendez-vous mondial chaque année. Mais pour les manifestants -12 000 d’après la police, 35 000 d’après les organisateurs- l’agriculture est loin d’être verte.

Depuis 2011, des producteurs manifestent épaulés par leurs tracteurs et soutenus par des consommateurs pour une agriculture soucieuse de l’environnement et contre les industriels de ce secteur : « Nous sommes très patients. Nous savons que nous avons affaire à des adversaires coriaces et qu’il faut persévérer. Nous voulons juste que l’agriculture ne détruise pas l’environnement, que la biodiversité ne soit pas remise en cause, que les animaux ne souffrent pas. » explique l'un d'entre eux.

Les manifestants réclamaient une remise en cause des subventions au sein de la politique agricole européenne liées à la superficie des exploitations et non à leur respect de l’environnement et de la biodiversité. Les organisateurs ont remis un texte allant dans ce sens aux 70 ministres de l’Agriculture réunis pour une conférence dans la capitale allemande en marge de la semaine verte.