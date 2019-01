Brexit: Theresa May et le Parlement britannique demandent un nouvel accord

Theresa May veut rouvrir les négociations avec l'Union européenne. C'est ce que la Première ministre britannique a dit aux députés du Parlement ce 29 janvier. Ces derniers votaient ce mardi soir sur un certain nombre d'amendements visant à encadrer la négociation. Malgré les avertissements répétés des 27 expliquant que l'accord rejeté le 15 janvier n'est pas renégociable, le Parlement britannique demande quand même un nouvel accord.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Objectif atteint pour Theresa May : le vote en faveur de cet amendement qui demande de remplacer la clause du « backstop » nord-irlandais par des « mécanismes alternatifs » signifie qu’elle a le soutien d’une grande partie du Parlement.

La Première ministre est d’ailleurs venue conclure cette soirée de votes en proclamant qu’elle avait désormais un mandat clair pour se tourner vers ses partenaires européens et leur dire que si le « filet de sécurité » est modifié, le Parlement est prêt à ratifier un accord de retrait et le Royaume-Uni peut sortir comme prévu le 29 mars.

Le problème bien sûr c’est que le bloc européen ne donne aucun signe de vouloir rouvrir l’accord de retrait et toucher au « backstop », les 27 l’ont dit et répété encore et encore, il n’en est pas question. Personne ne sait donc à l’heure actuelle ce qui peut se passer dans les prochains jours.

Ce qui est sûr, c’est que cet amendement et sa volonté de rouvrir l’accord de retrait permet à Theresa May de gagner du temps, même si dans le fond sa stratégie reste probablement de finir par mettre les députés au pied du mur notamment les Brexiters qui ne voudront pas d’un Brexit doux et encore moins risquer de ne pas sortir du tout et pourraient finalement voter à contrecœur pour son accord.

Pas de report et pas de Brexit sans accord

Un peu plus tôt, l’amendement de la travailliste Yvette Cooper pour éviter un no deal avait été rejeté malgré le soutien du parti Labour, ce qui enlève une épine du pied de Theresa May qui aurait été obligée par une loi de repousser la date du Brexit de plusieurs mois.

Néanmoins le Parlement a clairement indiqué en votant en faveur d’un autre amendement qu’il n’était pas prêt à un Brexit sans accord. Cet autre amendement n’est pas contraignant, mais il signale, notamment à l’UE que dans les semaines à venir, lors d’une nouvelle série de votes, les députés tenteront à nouveau de reprendre la main pour empêcher un no deal si le Brexit est toujours dans l’impasse.