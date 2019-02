A la Une: «Macédoine du Nord», le Parlement grec ratifie l'accord avec Skopje

Vendredi 25 janvier, 153 députés grecs sur 300 ont approuvé l'Accord de Prespa sur le nouveau nom de la Macédoine. Un vote historique qui doit mettre un terme à un conflit de près de 30 ans entre les deux pays voisins et ouvrir les portes de l'intégration euro-atlantique de celle que l'on doit désormais appeler la Macédoine du Nord.

« Macédoine du Nord » : le Parlement grec ratifie l'accord avec Skopje

En Macédoine, la Cour suprême vient de limiter à 18 mois la durée d'utilisation à des fins judiciaires des écoutes téléphoniques. Un mauvais coup qui risque de bloquer le travail Bureau de la Procureure spéciale (SJO) : 18 enquêtes impliquant de hauts dirigeants du VMRO-DPMNE pourraient tomber à l'eau.

Macédoine du Nord : la Cour suprême savonne la planche à la Procureure spéciale

Y a-t-il un médecin près de chez moi ? En Croatie, à Sućuraj, près de Hvar, c'est une jeune doctoresse macédonienne qui dû être embauchée faute de candidat croate. Pendant ce temps-là en Macédoine, la municipalité rurale de Čaška n'a plus de généraliste depuis bientôt dix ans... Petite chronique de l'exode médical dans les Balkans, alors que l'épidémie de grippe a déjà fait 45 morts depuis novembre en Croatie.

Croatie-Macédoine du Nord : cherche médecin désespérément

La Croatie connaît sa plus grave épidémie de grippe depuis l'indépendance

En Albanie, c'est une génération entière qui se révolte pour un avenir meilleur et pour ne plus avoir à s'exiler. Le mouvement a commencé le 4 décembre et depuis, toutes les universités publiques du pays sont occupées. Entretien avec Gresa Hasa, une animatrice du mouvement étudiant qui ébranle le gouvernement du Premier ministre Edi Rama.

Manifestations étudiantes en Albanie : la révolte d'une génération

#1od5miliona : pour la première fois, un rassemblement d'opposition est prévu samedi au Kosovo, à Mitrovica-Nord. L'ambiance est de plus en plus tendue dans la ville serbe, alors que le « parrain » Milan Radoičić pourrait se rendre à la justice du Kosovo, qui le recherche dans le cadre de l'enquête sur le meurtre d'Oliver Ivanović. Cette semaine, de nombreux Serbes ont aussi défilé pour la multiplication des centrales hydrauliques.

Nord du Kosovo : la Lista Srpska en panique à Mitrovica

Serbie : des milliers de personnes dans la rue contre les mini-centrales hydroélectriques

Comment se battre pour ses droits collectifs quand l'État est aux abonnés absents, la précarité omniprésente et que la solidarité a disparu ? Voilà l'impossible équation que doivent résoudre les ouvriers serbes et leurs syndicats. Enfin du moins ceux qui n'ont pas encore choisi de quitter le pays.

Ouvriers en Serbie : vivre dans la précarité, la peur et l’humiliation

Au Kosovo, le braquage de la Nova Ljubjanska Banka à Istog, qui a fait deux morts fin décembre 2018, a beaucoup choqué l'opinion publique. Depuis quelques années, les vols avec violence, particulièrement les attaques à main armée, sont en hausse dans le petit pays. Pauvreté, armes et stress sont les ingrédients à la base de ce dangereux cocktail.

Le Kosovo face à une hausse inquiétante des vols avec violence

Après le début des interrogatoires, les premières inculpations devraient bientôt être émises par la Cour spéciale chargée de juger les crimes de guerre commis par l'UÇK. En Serbie, le débat devient hystérique dans les médias proches du pouvoir qui condamnent avant même leur procès tous les anciens combattants convoqués à La Haye. Pourtant, Belgrade a encore bien du mal à regarder en face cette page sombre de son histoire.

Crimes de guerre : qu'est-ce que la Serbie peut attendre du Tribunal spécial ?

En novembre 2018, Pristina a augmenté de 100% ses tarifs douaniers sur les produits en provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. Une mesure de rétorsion qui profite à deux pays voisins : l'Albanie et la Macédoine, qui enregistrent une hausse de leurs exportations vers le Kosovo.

L'Albanie et la Macédoine profitent de la « guerre des taxes » entre le Kosovo et la Serbie

Kotor, Tivat, Budva et Herceg Novi. Ces quatre célèbres stations balnéaires monténégrines ont investi plus de 70 millions d'euros pour des stations d'épuration qui ne sont toujours pas en mesure d'assurer le retraitement complet des eaux usées. Une partie des déchets part en Albanie, l'autre est vraisemblablement rejetée dans la mer. L'enquête de CIN.

Monténégro : les eaux usées des stations balnéaires finissent en Albanie ou à la mer

Depuis 2005, la Bulgarie facilite l'obtention de sa nationalité à tous ceux qui investissent au moins 500 000 euros dans le pays. Faute de contrôles suffisants, ces « passeports dorés » profiteraient au crime organisé pour faciliter des opérations de fraude et de blanchiment d'argent. Sofia s'est engagé à mettre fin à ce programme, qui n'a, de toute façon, pas rencontré un grand succès.

Critiquée par l'UE, la Bulgarie promet de ne plus monnayer sa citoyenneté

Le gouvernement roumain alloue plus de 25 millions d'euros par an aux organisations représentant les 17 minorités nationales reconnues par l'État. Cet argent, distribué sans contrôle, est souvent détourné à des fins personnelles par leurs dirigeants. Qui en retour votent quasiment toujours avec la majorité au Parlement. Enquête sur un système de corruption étatisée.

Roumanie : comment le pouvoir contrôle le vote des minorités

Le gouvernement slovène prépare une loi pour pénaliser les médias « propageant des discours de haine ». Une initiative que dénoncent les médias de droite, proches du SDS de Janez Janša, mais aussi les associations de journalistes et une bonne partie de la société civile, qui s'inquiète des dérives possibles. Explications.

Slovénie : le gouvernement veut sanctionner les médias diffusant des « discours de haine »

Est-ce la fin d'une longue et intense bataille politico-administrative de huit ans ? Le groupe britannique Ascent Resources a récemment annoncé qu'il allait s’écarter d’un projet de fracturation hydraulique qui visait exploiter du gaz de schiste à Petišovci, un village du nord-est de la Slovénie.

Fracturation hydraulique en Slovénie : une première victoire pour les écologistes ?

La liquidation du patrimoine de la Yougoslavie est toujours en cours, plus d'un quart de siècle après sa disparition. Des anciennes résidences de Tito aux consulats et ambassades, on se débarrasse des bâtiments trop grands pour être exploitables par l'un des États successeurs.

L’ancienne ambassade de la Yougoslavie au Japon sera vendue pour 15 millions d’euros

Rassemblés au sein du Conseil de coopération régionale (RCC), les pays des Balkans non membres de l'UE se préparent à mettre fin aux frais téléphoniques d'itinérance. Après deux tours de négociations en décembre et janvier, un accord devrait être signé au printemps.

Balkans : l'abolition des frais de roaming promise pour 2021

Opposant de toujours au nationalisme, défenseur d'une Bosnie-Herzégovine ouverte et citoyenne, Zdravko Grebo, professeur émérite de droit à l'Université de Sarajevo, est décédé ce 29 janvier. Il avait 71 ans.

Zdravko Grebo, figure de la résistance citoyenne durant le siège de Sarajevo, est décédé

Le 25 janvier, le cinéma yougoslave a perdu l'un de ses maîtres. Né en 1932, Dušan Makavejev avait commencé sa carrière à la fin des années 1950 avant de devenir l'une des figures de la Vague noire, l'avant-garde du 7e art balkanique. Son audace lui valut d'être mis au ban par le régime titiste et de partir en exil. Reste une œuvre qui explore les marges avec un goût pour l'érotisme, le loufoque et le bizarre.

Cinéma : Dušan Makavejev, le Luis Buñuel yougoslave, a tiré sa révérence