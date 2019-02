A la Une: en Bosnie, une chape de plomb est retombée sur la Republika Srpska

Depuis l’interdiction, fin décembre, des rassemblements pour David Dragičević, le jeune homme assassiné en mars 2018, une vague inédite de répression s’est abattue sur la Republika Srpska. Et les citoyens de l'entité serbe sont de plus en plus nombreux à prendre la route de l'exil. Reportage à Banja Luka.

Bosnie-Herzégovine : une chape de plomb est retombée sur la Republika Srpska

Bosnie-Herzégovine : Republika Srpska, la dérive autoritaire et le spectre de la sécession

Pas d'alliance avec les nationalistes. Les partis «~citoyens~» réunis dans le Bh.blok – le SDP, le Front démocratique et Naša stranka – ont décidé de refuser toute coalition avec les partis nationalistes, tant au niveau du gouvernement central que de celui de la Fédération. Une décision qui rompt avec une vieille tradition d'alliances contre-nature.

Bosnie-Herzégovine : les partis citoyens rejettent toute alliance avec les nationalistes

Elections 2018 en Bosnie-Herzégovine : impossible changement ?

Les allocations sociales et les salaires des fonctionnaires ne seront plus payés, car la Fédération de Bosnie-Herzégovine n'a pas voté son budget 2019. En effet, la Chambre des peuples n'est toujours pas formée, en raison de désaccords sur la répartition des députés par canton et par communauté. Les syndicats appellent à la grève, les associations d’anciens combattants réfléchissent à la riposte.

Bosnie-Herzégovine : la Fédération est en cessation de paiement

Ils sont plusieurs milliers toujours bloqués en Bosnie-Herzégovine. Certains ont trouvé refuge dans les camps ouverts par l’OIM, d’autres survivent dans les squats de Sarajevo ou de Velika Kladuša, tentant et retentant le «~game~», le passage clandestin de la frontière, pour parvenir à passer en Croatie. Rencontres avec les migrants oubliés de Bosnie-Herzégovine.

Migrants bloqués en Bosnie-Herzégovine: survivre dans les squats

Les migrants continuent d'arriver sur les côtes grecques et les conditions d'accueil sont toujours aussi désastreuses. Dans le camp d'Oinofyta, installé dans une ancienne usine, non loin d'Athènes, ils sont plus de 600 à attendre une improbable acceptation de leur demande d'asile. Le témoignage d'un volontaire français.

Grèce : à quoi ressemble la vie dans un camp de réfugiés

Réfugiés : sur la «route des Balkans», pris au piège des frontières fermées

Début février, le salaire minimum est passé en Grèce de 586 à 650 euros brut. Les moins de 25 ans qui ne touchaient que 512 euros sont, eux aussi, concernés par le coup de pouce. Des mesures qui arrivent tardivement, mais qui donnent une bouffée d'oxygène aux ménages les plus fragiles. Reportage.

Grèce : l'augmentation du salaire minimum redonne un peu d'espoir

Grèce : c'est la fin des mesures d'austérité, mais à quand le retour à la vie normale ?

Le mouvement de contestation #1od5miliona qui s'étend depuis deux mois a déjà profondément changé la Serbie, mais comment formuler une alternative politique, alors que les partis d'opposition sont totalement discrédités ? Entre nationalisme, manipulations politiques et réveil civique, les explications de l'historienne Dubravka Stojanović.

Serbie : « Vučić n'est qu'un symptôme, la société est malade »

Manifestations en Serbie : des cortèges dans tout le pays pour « l'acte 9 »

Serbie : le pouvoir absolu d'Aleksandar Vučić commence-t-il à vaciller ?

Lèvera, lèvera pas ? Bruxelles et Washington multiplient les pressions pour convaincre le Kosovo de supprimer la taxation à 100% des produits venant de Bosnie-Herzégovine et de Serbie, une condition pour permettre la reprise du « dialogue » avec Belgrade.

Kosovo : l'UE et les États-Unis font pression pour la levée des taxes douanières

Ramush Haradinaj a sauvé sa tête, mais pour combien de temps~? Samedi, le vote des députés du Parti social-démocrate (SDP) a permis d’adopter le budget 2019, mais les pressions internationales s’intensifient pour suspendre les taxes sur les produits serbes. En toile de fond de la crise, la reprise du dialogue avec Belgrade.

Kosovo : Ramush Haradinaj sauve sa tête et son budget

Kosovo-Serbie : une « rectification des frontières » pour une « solution définitive » ?

Auditionnés ces dernières semaines par la nouvelle Cour spéciale, des anciens commandants de l'UÇK sont partis à La Haye comme des stars ou des champions sportifs... Ils sont pourtant accusés de terribles crimes contre l'humanité. Quand le Kosovo parviendra-t-il enfin à tourner cette page de son histoire~? Le cri de révolte du poète Arben Idrizi.

Kosovo : les crimes de guerre, la Cour spéciale et le poids de la culpabilité collective

Crimes de guerre au Kosovo : l'impossible justice ?

C'est un scandale qui dure depuis 20 ans. En 1999, la Minuk avait installé 800 déplacés roms, ashkalis et égyptiens, chassés de Mitrovica, dans des camps situés sur des zones lourdement contaminées à proximité des anciens sites de Trepça. Malgré les promesses de réparation de l'ONU, les dédommagements se font toujours attendre.

Kosovo : les Nations unies n'ont toujours pas indemnisé les Roms de Mitrovica

Impliqué dans un scandale de détournement des fonds de retraite, le BDI choisit de contre-attaquer en menaçant les journalistes. Ancien allié du VMRO-DPMNE de Nikola Gruevski, désormais rallié aux sociaux-démocrates de Zoran Zaev, le parti albanais se croit-il au-dessus des lois ?

Macédoine : menaces contre les journalistes, quand le BDI se croit au-dessus des lois

Macédoine : le « vol du siècle » dans les caisses de retraite

Un écosystème unique et des trésors archéologiques encore à découvrir. Alors que les citoyens se mobilisent depuis 20 ans pour sauver les gorges de Kresna, le gouvernement bulgare a décidé de poursuivre la construction de l'autoroute qui doit relier Sofia à Thessalonique, alors qu'un trajet alternatif serait pourtant possible. Explications.

Bulgarie : l'autoroute européenne qui va détruire les gorges de Kresna

C'est un répit pour le Parc naturel du Pirin, menacé par la spéculation immobilière. La Cour suprême de Sofia a rejeté les projets du gouvernement, qui voulait étendre la zone aménageable par la station de ski de Bansko.

Ski et spéculation en Bulgarie : un répit pour le Parc national du Pirin

Laura Codruța Kövesi, l'ancienne chef du Parquet anti-corruption roumain, révoquée en juillet 2018, a été présélectionnée devant deux autres magistrats, français et allemand, pour prendre la tête du nouveau Parquet européen. Mais Bucarest veut tout faire pour bloquer sa nomination.

Bucarest veut empêcher la nomination de «~LCK~» la tête du Parquet européen Roumanie : contre la corruption et pour l'État de droit, la rue frémit de nouveau

L'Union sauvez la Roumanie (USR) et le petit parti Liberté, Unité, Solidarité (PLUS) de l'ancien commissaire européen Dacian Cioloș, ont formé une alliance en vue des élections européennes de mai prochain, « un premier pas » avant les législatives de 2020.

Roumanie : l'opposition libérale s'unit en vue des élections européennes

Comédienne et députée de Levica, Violeta Tomič a été choisie par le Parti de la gauche européenne pour mener la campagne des élections de mai, aux côtés du syndicaliste belge Nico Cué. C'est donc elle qui prendrait la direction de la Commission, si jamais la gauche radicale remportait le scrutin européen.

Violeta Tomič, une Slovène à la tête de la gauche européenne pour les élections de mai

Le lynx pourrait bien disparaître du territoire slovène d'ici quelques années. La population autochtone n'est pas assez nombreuse pour assurer sa reproduction. Le salut devrait venir de l'introduction de lynx roumains et slovaques, à même de renouveler le patrimoine génétique de leurs cousins slovènes. Reportage.

Slovénie : l'appel aux lynx de Roumanie et de Slovaquie

Éclipsée par les problèmes politiques, économiques et sociaux de la région, la question des mines n'est toujours pas réglée dans plusieurs pays des Balkans. Coûteuses à neutraliser, compliquées à identifier, elles continuent chaque année de blesser et de tuer. État des lieux.

Infographie : les mines dans les Balkans, un fléau toujours actif