Présidentielle en Ukraine: 44 candidats retenus par la commission électorale

Avec notre correspondant à Kiev, Sébastien Gobert

C’est l’élection de tous les records : 90 candidatures déposées, 44 retenues, dont 4 femmes, pour un scrutin que l’on dénonce déjà comme le plus cher, le plus populiste, et le plus frauduleux de l’histoire de l’Ukraine indépendante.

Le nombre de candidats peut surprendre dans un pays en guerre et encore sous le coup d’une grave crise économique. Il s’explique par le fait que la présidence de Petro Porochenko est très contestée, notamment à cause de sa concentration du pouvoir et de l’entretien de circuits de corruption.

Parmi ses principaux concurrents, on trouve l’ancienne Première ministre Ioulia Timochenko et Volodymyr Zelensky, un acteur sans expérience politique. Celui-ci se présente comme le candidat antisystème et il est très populaire, tout en étant lié à un des plus gros oligarques du pays.

Parmi les 41 autres candidats, on trouve des criminels tentant de bénéficier d’une immunité électorale, des pro-Russes divisés, et des candidats dits « techniques », chargés de créer des diversions. De quoi confondre les électeurs. Plus de 50% d’entre eux sont encore indécis.

