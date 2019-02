A la Une: entre Albanie et Kosovo, unification nationale ou «mini-Schengen»?

En juin, les barrières douanières seront supprimées entre l’Albanie et le Kosovo. Belgrade s’indigne en dénonçant la création d’une « grande Albanie », mais les dirigeants de Tirana et Pristina préfèrent évoquer la dynamique de l’intégration européenne, tout en se reconnaissant « d’une même nation albanaise, composée de deux États ».

Entre Albanie et Kosovo : unification nationale ou « mini-Schengen » ?

Jamais les relations entre les États-Unis et le Kosovo n’avaient été aussi mauvaises. Les diplomates de Washington ont tancé la décision de Pristina de maintenir des taxes douanières sur les importations de Bosnie-Herzégovine et de Serbie, mais le Premier ministre Ramush Haradinaj a répété que ces dernières resteraient en place tant que la Serbie ne reconnaîtrait pas l’indépendance proclamée en 2008.

Taxes douanières : embrouilles au sommet entre Washington et Pristina

Kosovo-Serbie : une « rectification des frontières » pour une « solution définitive » ?

Depuis une semaine, la colère monte au Kosovo, après les viols présumés d’une jeune fille par son enseignant et un policier, et l’absence d’enquête sérieuse qui garantit, de fait, l’impunité. Au Kosovo, les abus sexuels sont rarement révélés et peu poursuivis par la justice, mais la société commence à se réveiller.

Kosovo : la société se révolte contre les viols et l’impunité

Ils sont devenus les icônes de la contestation citoyenne qui s’étend à travers toute la Serbie. « Sans peur, sans parti et sans leader », les marcheurs du Lokalni Front de Kraljevo veulent construire une alternative sociale tant au régime d’Aleksandar Vučić qu’à une opposition discréditée. Reportage.

Révolte en Serbie : la résistance locale de Kraljevo fait école dans tout le pays

Manifestations en Serbie : l’opposition décide de boycotter le Parlement

Serbie : le pouvoir absolu d’Aleksandar Vučić commence-t-il à vaciller ?

Cela fait des années que la Serbie doit construire un lieu de stockage pérenne pour entreposer ses déchets radioactifs, mais les gouvernements se succèdent et les matériaux contaminés sont toujours stockés dans des hangars de l’Institut de sciences nucléaires de Vinča, à proximité de Belgrade. L’enquête de Kosovo 2.0.

Serbie : toujours pas de solution en vue pour les déchets nucléaires de Vinča

Catastrophes industrielles : les Balkans, une région à risques

« Vivent l’Istrie et la Dalmatie italiennes » : c’est ainsi que le président du Parlement européen, le conservateur Antonio Tajani, a conclu son discours lors des commémorations annuelles organisées à Basovizza, près de Trieste, pour la Journée du souvenir des victimes des foibe, tuées à la fin de la guerre par les partisans.

« Vive l’Istrie et la Dalmatie italiennes » : scandale en Croatie et en Slovénie

Montée de l’intolérance, suppression des aides à la presse et enfin nouvelle loi électorale qui rendra virtuellement impossible l’élection de députés slovènes. L’année 2019 s’annonce très difficile pour la minorité slovène d’Italie, qui compte de 70 000 à 100 000 membres.

Nationalisme : avis de tempête pour la minorité slovène d’Italie

L’Albanie, le Kosovo puis la Roumanie ont suivi les États-Unis en reconnaissant Juan Guaidó comme président du Venezuela ; à l’inverse, la Serbie appelle au respect de la Constitution vénézuélienne. En Slovénie, la coalition gouvernementale se divise sur la question.

Slovénie : la coalition au pouvoir divisée sur le Venezuela

C’est une opération ouverte de révisionnisme historique. La Republika Srpska confie la direction de deux commissions sur les crimes commis à Srebrenica et Sarajevo à d’obscurs historiens israéliens. Une preuve de plus des liens entre les nationalistes européens et l’extrême-droite d’Israël.

Srebrenica : Dodik fait appel à l’extrême droite israélienne

11 juillet 1995 : la mémoire douloureuse du massacre de Srebrenica

Ils sont plusieurs milliers, toujours bloqués. Certains ont trouvé refuge dans les camps ouverts par l’OIM, d’autres survivent dans les squats de Sarajevo, Bihać ou Velika Kladuša, tentant et retentant le « game », le passage clandestin de la frontière, pour parvenir à entrer en Croatie. Reportage avec les migrants oubliés de Bosnie-Herzégovine.

Migrants bloqués en Bosnie-Herzégovine : survivre dans les squats (1/2)

Migrants bloqués en Bosnie-Herzégovine : violence et désespoir dans les camps (2/2)

Réfugiés : sur la « route des Balkans », pris au piège des frontières fermées

Une fois n’est pas coutume, les représentants politiques des deux entités de Bosnie-Herzégovine semblent s’être décidés à travailler ensemble pour assurer la bonne organisation du Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne 2019. Plus de 1 500 athlètes âgés de 14 à 18 ans vont s’affronter durant une semaine.

Bosnie : les deux entités main dans la main pour accueillir le Festival olympique d’hiver de la jeunesse

Au début des années 1990, plusieurs milliers d’enfants ont été contaminés dans les hôpitaux roumains. Personne n’a jamais été jugé coupable de la transmission de la maladie, tandis que les mesures prises par l’État roumain pour soutenir les victimes sont tragiquement insuffisantes.

Sida en Roumanie : une génération d’enfants contaminée à l’hôpital

Des dizaines de milliers de Roumains quittent chaque année leur pays pour chercher du travail à l’étranger. Parmi eux, des garçons qui vont vendre leurs services sexuels en Allemagne. Le réalisateur argentin Manuel Abramovich a rencontré ces jeunes travailleurs du sexe et réalise un documentaire en compétition à la Berlinale. Entretien.

Cinéma : Blue boy, ces jeunes Roumains qui vendent leurs services sexuels à Berlin

25 ans après la triomphe de Before the rain de Milcho Manchevski, la Macédoine est de nouveau à l’honneur d’un grand festival de cinéma. Dieu existe, elle s’appelle Petrunija, le cinquième long métrage de Teona Strugar Mitevska, sélectionné en compétition officielle, pourrait créer la surprise au 69e Festival du film de Berlin.

Cinéma : la Macédoine fait son retour à la Berlinale avec Teona Strugar Mitevska

Carton plein pour Honeyland. C’était la première fois qu’un film documentaire macédonien concourait au festival du film indépendant de Sundance. L’histoire d’Atidje, la dernière apicultrice nomade d’Europe, a su toucher le public et le jury.

Honeyland : une apicultrice nomade de Macédoine triomphe au festival Sundance

Pas un sou pour le Skopje Jazz Festival et les plus grands théâtres du pays au régime sec. En revanche, le ministère de la Culture a choisi de financer généreusement des manifestations encore inconnues ou des associations créées quelques jours avant la date limite de dépôt des demandes de subvention. Le monde de la culture dénonce un scandale de copinage.

Culture en Macédoine : les subventions publiques, c’est pour les copains

Le chantier de la nouvelle autoroute qui doit relier la côte monténégrine à la Serbie est en train de détruire le canyon sauvage de la Tara, pourtant classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le lit de la rivière a été détourné, la faune et la flore sont menacées, mais tout cela ne semble pas inquiéter les autorités monténégrines.

Monténégro : une autoroute qui détruit le lit sauvage de la Tara

Dans les Balkans, l’environnement, un problème oublié

La guerre l’a marqué à jamais et l’a mené à l’exil. Natif de Rahovec/Orahovac, aujourd’hui installé au Mexique, le poète Xhevdet Bajraj rêve du Kosovo comme d’un pays qui lui échappe toujours. Entretien avec celui dont la « propre douleur a permis de ressentir la douleur des autres ».

Kosovo : Xhevdet Bajraj, la poésie pour revenir au pays