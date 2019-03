A la Une: les centrales à charbon des Balkans polluent toute l’Europe

Environnement : les centrales à charbon des Balkans polluent toute l’Europe

C’est un rapport accablant que viennent de publier cinq ONG écologistes : les centrales à charbon des Balkans font tousser l’Europe entière. Très polluantes, elles émettent 20 fois plus de particules nocives dans l’atmosphère que les installations équivalentes dans l’UE. Mais les différents pays ne semblent pas prêts à les arrêter, au contraire.

Moldavie : des élections sous le contrôle des oligarques

Trois millions de Moldaves sont appelés aux urnes ce dimanche pour des élections parlementaires et un référendum sur le nombre de députés. Des scrutins qui ne pourront pas être qualifiés de démocratiques. Si le résultat n’est pas connu d’avance, tout semble organisé pour que l’essentiel n’échappe pas à l’oligarchie corrompue qui se dispute le pays.

Justice en Roumanie : le mouvement anti-corruption reprend la rue

Deux nouveaux décrets gouvernementaux relatifs aux lois sur la justice ont ranimé le mouvement anti-corruption. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche dans toute la Roumanie et les magistrats se sont mis en grève.

Monténégro : la société civile maintient la pression contre le régime Djukanovic

Ils réclament la justice, un État de droit et la démission de Milo Đukanović. Pour la troisième fois en moins d’un mois, des milliers de manifestants ont défilé pacifiquement dans les rues de Podgorica, à l’appel d’un collectif issu de la société civile.

Albanie, Monténégro, Serbie : l’opposition dénonce le jeu trouble de l’Union européenne

Les députés de l’opposition en Albanie, au Monténégro et en Serbie ne retourneront pas siéger dans leur Parlement respectif. Ils entendent maintenir la pression sur leur gouvernement et appellent la population à descendre dans la rue, alors que l’Union européenne voudrait qu’ils mettent fin au boycott parlementaire.

Partition du Kosovo : un accord le 12 juin avec la Serbie, info ou intox ?

Un accord sur la partition du Kosovo sera-t-il signé le 12 juin prochain ? La nouvelle publiée par le Frankfurter Rundschau, a largement été reprise par la presse serbe. S’agit-il d’un nouveau « ballon d’essai » pour tester l’opinion ?

Football au Kosovo : histoire, politique et identité nationale

Depuis des décennies, le ballon rond agit comme un révélateur des tiraillements identitaires qui agitent le Kosovo, rattaché à la Serbie en 1913 puis à la Yougoslavie socialiste en 1945 et qui a proclamé son indépendance en 2008. Aujourd’hui, les supporters sont fiers de leur équipe nationale, mais ils soutiennent aussi l’Albanie voisine... Le football, un miroir de la société kosovare ?

Théâtre : « Beton Mahala », les Roméo et Juliette de Novi Pazar triomphent en Serbie

Jouée par une troupe de très jeunes comédiens, Beton Mahala en est bientôt à sa 60e représentation. Montée en 2014 à Novi Pazar, le chef-lieu du Sandžak, une région du sud de la Serbie à majorité bosniaque, la pièce s’attaque aux divisions communautaires et aux discours nationalistes. Si elle triomphe en Serbie et dans tout le sud-est de l’Europe, son discours radical déplaît aux autorités, à Belgrade comme à Novi Pazar.

LGBT+ : Ana Brnabic, une mère « hors-la-loi » en Serbie

La compagne de la Première ministre serbe Ana Brnabić a accouché la semaine dernière d’un petit garçon à Belgrade. Les médias serbes ont annoncé la nouvelle, mais en faisant preuve de prudence dans le choix des termes. En effet, aux yeux de la loi, Ana Brnabić n’est pas le parent de cet enfant.

Abus sexuels dans l’Eglise : en Slovénie, « trop, c’est trop »

Le sommet convoqué à Rome par le pape François contre les abus sur mineurs commis au sein de l’Église libère la parole. En Slovénie, un groupe de catholiques a formé une plateforme en ligne pour soutenir les victimes d’agressions. Avec un message clair : « Trop, c’est trop ».

Bosnie-Herzégovine : le Parlement européen appelle à la restitution des biens juifs

Les eurodéputés ont voté à une très large majorité une résolution demandant à la Bosnie-Herzégovine de restituer les biens confisqués aux juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Croatie : le monde de la culture se révolte contre les coupes budgétaires

« Dosta je rezova ! », « Assez des coupes budgétaires » ! Le secteur culturel croate exprime sa révolte face à la précarité croissante et des conditions de travail devenues « catastrophiques ». La faute notamment à un système des financements publics en déclin et une absence de vision à long terme de l’État. La situation vaut aussi pour les journalistes indépendants.

Slovénie : qui ressuscitera le légendaire stade de Bezigrad, la « honte de Ljubljana » ?

Depuis plus d’une décennie, le stade de Bežigrad n’est plus que l’ombre de lui-même. Couvert de tags, c’est devenu une friche que même les riverains ne veulent plus regarder. Bâti dans les années 1920-30 par Jože Plečnik, le baron Haussmann slovène, c’est pourtant un joyau architectural. Après des années de blocages, il pourrait finalement retrouver une nouvelle vie. Histoire.

Cuisine : à la découverte de la gastronomie slovène

La Slovénie s’est vu décerner en 2018 le titre de région européenne de la gastronomie. L’appellation, que le pays pourra utiliser dès 2021, est une consécration pour cette cuisine considérée comme la conjugaison d’influences méditerranéenne, pannonienne, alpine et balkanique. Comment transformer l’essai et positionner le pays sur la carte mondiale de la gastronomie ? Entretien avec l’ethnologue et gourmet Janez Bogataj.