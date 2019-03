A la Une: Kosovo-Serbie, l’échange de territoires, «une erreur fatale»

Le Kosovo et la Serbie sont bien sur le point de conclure, dans le plus grand secret et malgré l’opposition des opinions publiques, un accord de « rectification des frontières ». Les conséquences pourraient être catastrophiques pour les Balkans et même pour l’Europe tout entière, dénonce Christian Schwarz-Schilling, ancien Haut représentant international en Bosnie-Herzégovine.

Kosovo-Serbie : le Royaume-Uni contre tout échange de territoire

Avant les élections européennes, il ne faut surtout pas parler d’Europe ni d’élargissement ! C’est désormais la France qui s’oppose à l’adhésion des pays des Balkans, une position qui prend le contre-pied de la stratégie de la Commission, et qui a été confirmée par la ministre Nathalie Loiseau. Dans sa « lettre aux Européens », Emmanuel Macron n’évoque même pas les Balkans.

Intégration européenne des Balkans : la France fait obstacle

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) vient de publier un rapport accablant sur les violences faites aux femmes et aux filles dans les pays de l’Europe du Sud-Est. Selon cette étude, menée en 2018, 70 % des femmes de la région subissent ou a subi des formes de violence.

Balkans : plus des deux tiers des femmes victimes de violences

Croatie : Nasta Rojc, peintre, féministe et combattante

« Nous avons sorti les villages de la boue », prétendent-ils... Depuis six ans, le principal programme de modernisation des villages roumains a absorbé dix milliards d’euros du budget national, mais les bourgs sont toujours dans la boue et les habitants dans la misère. Recorder est parti sur les traces de cet argent et a enquêté sur le « dieu des acquisitions ».

Développement régional en Roumanie : le parti qui fait des miracles

En Croatie, le carnaval est de plus en plus l’occasion de se défouler contre les minorités. À Vodice et Kaštela, des effigies représentant des Serbes et une personne LGBT ont été brûlées, à Novi Vinodolski, des réfugiés, à Proložac et Omiš, des journalistes.

Croatie : le carnaval, amplificateur de la haine contre les minorités

Avant les « 1 sur 5 millions » qui défient depuis trois mois le pouvoir autoritaire du Président Aleksandar Vučić, il y avait, à Požega, les « 1 sur 20 hooligans ». Depuis l’hiver 2018, des citoyens se mobilisent contre les élites corrompues qui dirigent cette ville du centre de la Serbie. Malgré les pressions et les menaces, le mouvement ne faiblit pas. Au contraire.

Serbie : aux racines du mouvement citoyen qui veut renverser le régime Vučić

Des milliers de manifestants sont descendus samedi dans les rues de Podgorica pour « briser le silence » et appeler à la résistance contre le régime qu’ils jugent corrompu du Président Milo Đukanović.

Monténégro : les citoyens dans la rue pour « résister » contre le régime Đukanović

En Bosnie-Herzégovine, loin des projecteurs, des milliers de réfugiés essaient toujours de rejoindre l’Europe de l’Ouest. Mais la route est pavée de dangers et les morts se multiplient, tandis que les pressions exercées par l’Occident pour bloquer leur circulation renforcent les discours de haine parmi la population.

Bosnie-Herzégovine : le calvaire sans fin des réfugiés

Des centaines de journalistes croates ont manifesté samedi 2 mars contre les pressions dont ils font l’objet et la privatisation politique du groupe audiovisuel public HRT. Ils ont adressé une liste de requêtes au gouvernement pour garantir la liberté de la presse.

Croatie : la révolte des journalistes contre la censure

Le mois de février a marqué les quarante ans de la mort d’Edvard Kardelj, idéologue du socialisme yougoslave autogestionnaire, éternel camarade d’armes de Tito et prétendant putatif à sa succession. L’anniversaire s’est pourtant déroulé dans le silence le plus total des médias, des politiques et des historiens. Portrait de l’homme politique slovène le plus puissant de la Yougoslavie socialiste.

Edvard Kardelj : il y a 40 ans s’éteignait le père slovène de l’autogestion socialiste

Hormis la Pologne, la Bosnie-Herzégovine est le seul pays d’Europe à ne pas avoir adopté de loi sur la restitution des biens nationalisés. Le 13 février, le Parlement européen l’a appelée à garantir les droits de propriété des biens juifs saisis entre 1941 et 1945. Pourtant, les autorités ne semblent pas prêtes à les restituer. Entretien avec Jakob Finci, président de la Communauté juive de Bosnie-Herzégovine.

Bosnie-Herzégovine : la difficile reconnaissance de l’héritage juif