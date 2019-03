Rejet de l'accord de Brexit: Theresa May plie mais ne rompt toujours pas

A Londres, la presse s'interroge sur l’avenir du pays et de Theresa May

« Jusqu’à quand le pays peut-il encore endurer ça ? », s’interroge en Une le Daily Express, tandis que le quotidien en ligne The i estime la situation « hors de contrôle ». Pour le Guardian, le Mirror et le Financial Times, avec cette seconde défaite « humiliante », les députés ont infligé un nouveau coup à l’autorité déjà « en lambeaux » de Theresa May. Et il semble quasiment sûr désormais que la sortie de l'Union européenne sera repoussée.

Pour le Financial Times, il est temps que le Parlement reprenne le contrôle et se dirige vers un Brexit plus doux, une sortie en conservant des liens plus proches avec l’UE. Nombre de journaux s’interrogent aussi ouvertement sur la survie de la Première ministre. L’une des éditorialistes du très eurosceptique Telegraph écrit que le pays a besoin d’un nouveau dirigeant « audacieux », capable de négocier avec « cran, vision et du cœur au ventre ».

M.D