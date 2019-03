Meurtre de Jan Kuciak: l'homme d'affaires Marian Kocner inculpé

Jan Kucniak a bien été assassiné à cause de son travail journalistique, a affirmé le procureur qui n’a pas pu encore divulguer les éléments de l’enquête qui ont permis d’inculper l'homme qui aurait ordonné son assassinat : Marian Kocner, un milliardaire slovaque âgé de 55 ans, déjà emprisonné pour fraudes.

Quatre autres personnes impliquées dans le double meurtre ont déjà été arrêtées. Parmi elles, un ancien policier qui serait le meurtrier et une femme qui a été l’interprète de Marian Kocner.

Jan Kuciak et sa compagne Martina Kusnirova, âgés tous les deux de 27 ans, ont été tués à leur domicile il y a à peine plus d’un an. Jan Kucniak s’apprêtait à publier un rapport sur les liens présumés entre des hommes politiques slovaques et la mafia italienne, plus précisément la 'Ndrangheta. Il enquêtait également sur des fraudes concernant des fonds agricoles européens.

Avant sa mort, Jan Kuciak avait enquêté et publié des articles sur les liens entre la mafia et Marian Kocner. Marian Kocner aurait également des liens avec le parti social-démocrate au pouvoir de Robert Fico. Le double assassinat et la publication posthume du rapport de Jan Kucniak avaient provoqué il y a un an des manifestations de rue dans toute la Slovaquie et poussé le gouvernement de Robert Fico qui était alors Premier ministre à la démission.