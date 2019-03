La Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Serbie et la Macédoine font aujourd'hui face au problème du retour de leurs ressortissants partis faire le djihad en Syrie et en Irak. David Vallat, ancien moudjahidin français en Bosnie-Herzégovine, se bat désormais contre la radicalisation.

Balkans : comment faire face au retour des djihadistes ?

C’est un scandale inédit qui secoue la Bosnie-Herzégovine et la Croatie. Les services croates auraient fourni des armes à des groupes islamistes radicaux du canton de Zenica-Doboj, afin de « confirmer » l’hypothèse que la Bosnie serait bien un « repaire de terroristes ». Des accusations catégoriquement démenties par Zagreb.

« Menace islamiste » en Bosnie-Herzégovine : une intox des services croates ?

Le corps de David Dragičević, le jeune homme assassiné il y a presque un an, a été exhumé mardi 12 mars au matin à Banja Luka. Il va être enterré à Vienne, où vit sa mère, pour qu'il ne repose pas dans « un État meurtrier ».

Bosnie-Herzégovine : exhumé à Banja Luka, David sera enterré à Vienne

C'est une tendance inquiétante. Ces derniers mois, de nombreux cas de violence contre les minorités, d'actes de racisme et d’incitation à la haine ont été médiatisés en Croatie. Et certains ont impliqué des adolescents. L'ambiance malsaine dans laquelle grandissent aujourd'hui les jeunes Croates risque de mettre en danger l'avenir de la paix entre les communautés. En Espagne, la tombe du chef oustachi Ante Pavelić a été vandalisée.

Nationalisme et révisionnisme en Croatie : une jeunesse sous influence

Croatie : la tombe d'Ante Pavelić, le chef des oustachis, a été vandalisée

Vingt ans après la fin de la guerre, le viol est une arme qui continue à détruire le tissu social et familial du Kosovo. Le pays a mis en place une commission et un budget chargés d’aider les survivantes, mais il faut passer par un véritable parcours du combattant pour obtenir le statut de victime. L’enquête de Kosovo 2.0.

Kosovo : les victimes des viols de guerre cherchent (toujours) une reconnaissance

Le président macédonien continue de faire de la résistance. Gjorge Ivanov a ainsi renvoyé onze lois adoptées par les députés devant le Parlement, car il refusait de signer les décrets où figurait le nom de « Macédoine du Nord ». Ces lois devront être revotées, ce qui retarde leur promulgation.

Le président Ivanov ne veut toujours pas entendre parler de la Macédoine « du Nord »

Après onze ans de pouvoir autoritaire qui ont pris fin en 2017, la justice macédonienne tombe petit à petit sur les cadres du VRMO-DPMNE. Vendredi 8 mars, Sašo Mijalkov, cousin de l'ancien Premier ministre en fuite, Nikola Gruevski, a été reconnu coupable dans la première des quatre affaires qui le visent.

Macédoine du Nord : trois ans ferme pour l'ancien chef des services secrets

Cela fait plusieurs semaines que le mouvement citoyen « 97 000 Résistance ! » descend dans la rue contre la mainmise de Milo Đukanović et de son clan sur le Monténégro. Emmenée par une jeunesse qui rêve d'avenir, la propagande du régime contre les « traîtres à la nation » ne semble plus faire recette. Assiste-t-on à l'avènement d'une nouvelle ère ? L'éditorial de l'écrivain Muharem Bazdulj.

Est-ce le début d'un printemps monténégrin ?

Y a-t-il vraiment eu une tentative de putsch pro-russe déjouée en octobre 2016 au Monténégro ? Si beaucoup mettaient déjà en doute la version du régime de Milo Đukanović, le revirement public d'Aleksandar Sinđelić, le principal témoin, sur une chaîne privée serbe fragilise encore un peu plus l'accusation.

Monténégro : le scénario du « coup d'État pro-russe » s'effondre

Depuis son retour au pouvoir fin 2016, le Parti social-démocrate a mené une politique budgétaire et fiscale hasardeuse, creusant le déficit des caisses de l'État. Dans l'adoption du budget 2019, le gouvernement roumain a donc dû serrer la ceinture. Premiers touchés : les handicapés. Reportage.

Roumanie : le budget est dans le rouge, le PSD sacrifie les handicapés

La Commission européenne se montre de plus en plus inquiète de voir la Roumanie prendre le chemin « illibéral » de la Hongrie et de la Pologne. Mais le gouvernement social-démocrate semble déterminé à regagner sa souveraineté nationale et à passer sa réforme de la justice comme bon lui semble.

Le bras de fer se durcit entre la Roumanie et l'Union européenne

Un « anticapitaliste », « martyr de la mondialisation », voilà ce qu'aurait été Slobodan Milošević, mort le 11 mars 2006. C'est en tout cas ce que prétendent ceux qui veulent que la Serbie élève un monument à sa gloire, alors même que certains auteurs de crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine ne sont toujours pas inquiétés par la justice.

Serbie : la dangereuse tentation de réhabiliter Milošević

Serbie : juger les crimes des Tigres d'Arkan, mission impossible ?

La destruction de Belgrade continue. Ces derniers jours, plus de 100 arbres du parc de la forteresse de Kalemegdan ont été abattus par les autorités municipales de la capitale serbe, qui veulent construire un téléférique jusqu'au parc d'Ušće. L’association Ne da(vi)mo Beograd et le mouvement #1od5miliona appellent à manifester samedi.

Serbie : la mairie de Belgrade s'attaque aux arbres de la forteresse de Kalemegdan

Comme en Russie, les autorités sécessionnistes de Transnistrie ont adopté une loi interdisant aux ONG recevant des financements étrangers d'avoir des « activités politiques ». Depuis, le Klub 19, seul espace libre et indépendant de Tiraspol, est menacé de fermeture. Reportage.

Moldavie : en Transnistrie, le pouvoir fait la chasse aux rares espaces de liberté

Les bibliothèques sont par nature des lieux de résistance à la censure, à la monopolisation et à la privatisation des savoirs. Et les bibliothécaires en sont les gardiens. En Bosnie-Herzégovine, un jeune Don Quichotte s'est fait chevalier pour défendre cet idéal à travers son pays, qu'il a parcouru à pied, heaume sur la tête, bouclier en main. Il en a fait un film. Entretien.

Bosnie-Herzégovine : Mašo Mehmedović, le chevalier qui croise le fer pour défendre les bibilothèques

Depuis un quart de siècle, ses comédies à l'humour absurde et décapant peignent un portrait grinçant de la société croate, coincée entre le nationalisme et l'interminable transition. Mais il faut croire que Vinko Brešan tape juste : chacun de ses films est un succès. Et le dernier, Quel est ce pays, fait encore un tabac. Entretien.

Cinéma : « en Croatie on coule, mais en riant »