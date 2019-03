Allemagne-France: ouverture à Berlin d'une maison des Francophonies

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Une Tour Eiffel miniature trône devant le bâtiment du Centre français de Berlin. Dans cette institution héritée de la présence militaire française, on se consacre à des programmes pour l’amitié franco-allemande et pour l’esprit européen entre les jeunes. Mais le 30 mars, cette institution va élargir son horizon pour abriter une maison des Francophonies. Ce projet fait partie d’une trentaine d’autres retenus par Emmanuel Macron lors de la grande consultation « Mon idée pour le français ».

« Expérimenter »

L’initiative bénéficie du soutien du ministère de la Culture à Paris, d’une trentaine d’ambassades francophones à Berlin et d’une douzaine de députés du Bundestag, le Parlement allemand. Il reste encore à convaincre les autorités allemandes. Luc Paquier, le directeur artistique du Centre français de Berlin, évoque les objectifs de ce projet pilote destiné, en cas de réussite, à faire des petits dans d’autres pays non francophones : « La première cible, ça va être les francophones de Berlin. La deuxième cible, c’est vraiment les Allemands. Donc l’idée, c’est d’expérimenter pendant deux ans la mise en place de ce projet et d’essayer de le déployer dans d’autres pays non francophones. La francophonie doit exister à l’extérieur des pays francophones justement. »

S'ouvrir sur un espace bien plus large...

L’apprentissage du français recule à Berlin. Il faut convaincre élèves et enseignants que cette langue leur ouvre la porte sur un espace bien plus large. Et créer pour le public allemand comme pour les nombreux francophones, une vitrine, un espace d’accueil et d’intégration. Le lancement de la maison des Francophonies à Berlin va de pair avec la fête de la Francophonie le même jour au Centre français de Berlin avec le soutien de RFI.