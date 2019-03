[Reportage] Royaume-Uni: les «gilets jaunes» pro-Brexit de Londres inquiets

De notre envoyée spéciale à Londres, Béatrice Leveillé

A Londres, les « gilets jaunes » sont aussi des pro-Brexit. Ils ne sont pas très nombreux, une cinquantaine, mais on les voit de loin et ils se font entendre.

« Nous sommes les "gilets jaunes" du Royaume-Uni. On se bat contre l’injustice, tous les gens qui sont là sont des travailleurs. Nous nous battons pour des causes multiples parce que nous sommes abandonnés par la société, abandonnés par les élites. Nous sommes aussi des Brexiters parce que nous n’avons pas obtenu le Brexit pour lequel nous avons voté. Nous défendons des causes courageuses : la pauvreté, les sans-abri. Si vous vous promenez dans Londres, vous voyez plein de sans-abri. Nous sommes un pays riche, il ne devrait pas y avoir autant de gens à la rue, surtout les gens qui se sont battus pour ce pays », explique George, gilet jaune avec le mot Brexit écrit en gros dans son dos.

David vend des journaux sur une grande avenue près de Westminster, ouvrier du bâtiment, originaire des Midlands, il s’est blessé au dos et ne peut plus travailler. Il vit sous une tente comme des milliers de sans-abri dans la capitale britannique : « C'est la faute du gouvernement : avec cette affaire du Brexit il ne s'occupe pas de ce qui se passe autour d'eux et depuis 20 ans cela va de plus en plus en mal ».

Malgré les efforts de la mairie pour endiguer ce phénomène, la situation économique qui se dégrade à cause du Brexit, frappe de plein fouet les plus démunis.