Royaume-Uni: manifestation géante pour un nouveau référendum sur le Brexit

Deux jours après le report de quelques semaines concédé à Theresa May par les 27 pour le Brexit, les opposants au divorce entre le Royaume-Uni et l'UE manifestent. Ils voient dans ce délai une opportunité pour faire valoir l'idée d'organiser un nouveau référendum.

Avec notre correspondante à Londres, Marina Daras

Le cortège est parti de Park Lane, aux abords de Hyde Park. La mobilisation est importante, les organisateurs espèrent que cette manifestation dépassera celle du mois d’octobre qui avait réuni plus de 600 000 personnes.

Pour l’instant, difficile de dire exactement combien de personnes font partie de ce cortège, mais on sait déjà que 200 cars ont été affrétés pour amener des Britanniques des quatre coins du pays pour participer à ce rassemblement, alors en tout cas le message est très clair : arrêtons la folie du Brexit. Les manifestants veulent profiter des nouvelles échéances offertes par l’UE pour soit empêcher le Brexit soit empêcher l’accord de Theresa May de passer l’étape du Parlement. Ils semblent tous plus motivés que jamais et ne perdent pas espoir d’après eux, le Brexit peut encore être annulé ou modifié et Theresa May ne devrait plus ignorer leur message.

« Je pense que la meilleure façon d'aller de l'avant, confie David Hockney, 73 ans, du Kent, est d'organiser un autre référendum sur l'accord de Theresa May, mais à condition qu'il soit ratifié par un vote populaire. Et sur le bulletin de vote nous aurions [cette formulation] : "voulez-vous cet accord que le Parlement a déjà rejeté deux fois ou voulez-vous rester dans l'UE ?" Sortir sans accord n'est clairement pas une option appréciée de qui que ce soit, à l'exception des Brexiters extrêmes. L'option la plus raisonnable est de soumettre aux gens l'accord que nous avons. Et ce ne serait pas un deuxième référendum, ce serait le premier référendum sur l'accord. Et alors seulement vous pourriez dire que le Parlement est suprême, mais que nous devions donner la parole au peuple pour clore le dossier. »

« Nous demandons un vote populaire », « quitter (l'UE) ne marchera pas », « révoquons l'article 50 (du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE) », pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.