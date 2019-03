Islande: la compagnie aérienne WOW Air cesse son activité

Avec notre correspondant à Reykjavik, Jérémie Richard

Louis Henry devait rentrer ce matin dans le Rhône, près de Roanne, avec sa compagne Clémentine après cinq jours de vacances en Islande que le couple découvrait pour la première fois. L’annulation de leur vol a tout remis en cause explique le gendarme de profession.

« Cela fait déjà quatre heures que l’on attend et on prend un vol qui est à 18h donc forcément cela remet en cause tous les autres vols que l’on peut avoir derrière, détaille-t-il. Nous qui allons en France, il n’y a pas de vol direct, il y a une transition à Londres et ça rallonge tout forcément ».

Un nouveau vol, une nuit supplémentaire en Islande et peut-être une en escale à Londres, tout cela pour un surcoût de 400 euros. De quoi être évidemment irrité. « La colère m’a pris naturellement au début, mais bon maintenant on essaie de positiver, de toute façon on n’a pas le choix donc on est dans un esprit plus positif qu’autre chose ».

4 000 voyageurs impactés

Comme ce couple de Français près de 4 000 voyageurs dont 1 300 en transit se sont retrouvés pris de court en Europe et Amérique du Nord par la cessation des opérations de WOW Air dont la faillite couvait depuis de nombreux mois.

L’autre compagnie locale, Icelandair, a, par deux fois, négocié puis dit non au rachat de sa compatriote. Un fonds d'investissement spécialisé dans le transport aérien avait signé un accord de principe pour entrer au capital de la compagnie avant de faire volte-face.

Lundi, les créanciers du transporteur avaient pourtant donné leur feu vert pour une restructuration de la dette en capital. En vain donc. La faillite de WOW Air pourrait avoir des conséquences majeures sur l’économie de l’île volcanique : une contraction du PIB, la chute de la monnaie locale et une hausse de l’inflation.