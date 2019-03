Présidentielle ukrainienne: les «infox» et les cyberattaques inquiètent Kiev

On prend les mêmes et on recommence ! L’Ukraine avait déjà été confrontée auparavant à des tentatives d’ingérence informatique lors de précédentes élections : en 2014 par exemple, des pirates, soupçonnés d’œuvrer pour le compte de Moscou, avaient détruit le système d’affichage des résultats du scrutin présidentiel, publiés sur le site chargé d’annoncer le verdict des urnes.

Depuis, rien n’a changé, les deux camps s’affrontent toujours à grands coups d’« infox » sur les réseaux sociaux, de virus espions et malveillants, capables de perturber les systèmes critiques ukrainiens.

« Eduquer les populations »

Les attaquants s’en prennent parfois aux centrales de production d’électricité, ou encore plus inquiétant, aux dispositifs de surveillance du site nucléaire endommagé de Tchernobyl. Cette intensification du trafic d’influence par réseaux interposés et des cyberattaques ciblées incessantes de plus en plus sophistiquées, inquiètent les experts européens en sécurité informatique, analyse Loïc Guézo, stratégiste cybersécurité Europe du Sud, chez Trend Micro. « Pour trouver des contre-mesures efficaces, il faut prendre le sujet sur plusieurs niveaux. Le sujet sur l’ingérence, c’est de la manipulation d’opinion ; il faut soit le stopper soit éduquer les populations pour qu’elles ne soient plus victimes de ces campagnes de désinformation aussi facilement. Après, il y a les sujets qui sont plus techniques qui relèvent de la mise en place d’une structure de gouvernance au sein de l’Ukraine pour qu’elle puisse, en cas d’attaques concrètes, la détecter le plus vite possible. Je pense par exemple aux infrastructures critiques sur lesquelles on sait qu’un arrêt de production d’énergie a des conséquences désastreuses pour l’ensemble de l’activité du pays ».

La Russie nie…

La guerre de la désinformation sur les réseaux se serait largement amplifiée à l’approche du premier tour de l’élection présidentielle, affirment les autorités ukrainiennes. Le chef de la cyber-police de Kiev cite pêle-mêle l’envoi d’invitations ou de bons d’achat provenant des sites de commerce en ligne qui seraient infectés par des virus et des logiciels espions. Il signale des vols ou des achats de données réglés en crypto-monnaie auprès de tiers peu scrupuleux, notamment les mots de passe et les informations personnelles de plusieurs personnalités ukrainiennes. Sans surprise, la Russie nie tout en bloc de ce qu’elle considère comme des allégations fantaisistes. Seule certitude, estiment toutefois les experts, la guerre des « infox » en Europe ne fait que commencer.