À la Une: 1999-2019: il y a 20 ans, les bombardements de l'Otan

Dimanche 24 mars, Aleksandar Vučić a fondu en larmes lors des cérémonies marquant les vingt ans des bombardements de l'Otan. En 1999, le président serbe était ministre de l'Information, et donc de la propagande, de Slobodan Milošević. Et ces larmes théâtrales n'ont rien à voir avec les destructions et les souffrances infligées par le régime de Belgrade. Le coup de gueule du journaliste Dinko Gruhonjić.

Serbie : les bombardements de 1999 et les larmes de crocodile d'Aleksandar Vučić

C'était le stratège de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), celui qui représentait le mouvement de résistance non violent d'Ibrahim Rugova lors des négociations internationales, en 1999. Cinq semaines après le début des bombardements de l'Otan, Fehmi Agani a été assassiné par les forces serbes. Le Courrier des Balkans a rencontré son fils, Mentor Agani. Témoignage, 20 ans plus tard.

Kosovo 1999-2019 : le martyre de Fehmi Agani

Et si la solution venait d'en bas ? Ces dernières années, à l'écart des partis, des dizaines d'associations citoyennes ont vu le jour en Serbie. Un retour aux fondamentaux de la politique : la lutte pour une vie digne, ensemble et dans le respect du pluralisme. Entretien croisé avec trois membres d'organisations qui ont décidé de s'unir pour proposer un autre modèle de société.

Serbie : ces citoyens « d'en-bas » qui réinventent la politique

Des classes politiques corrompues, des polémiques qui se répètent d'année en année, et des sociétés qui n'avancent pas. Tandis que les dirigeants d'Albanie, du Kosovo et de Serbie « font le spectacle », les citoyens, eux, prennent la route de l'Europe occidentale. Et selon le World Happiness Report, le moral des habitants de la région n'est pas au beau fixe.

Albanie, Kosovo, Serbie : le dialogue ou l'exode ?

Albanie : comment le néo-libéralisme a détruit la démocratie

World Happiness Report : les Balkans, une région déprimée ?

Annoncé dès 2017, le projet avait pris beaucoup de retard, le tracé de l'autoroute étant, comme toujours, contesté entre la Fédération et la Republika Srpska. Finalement, la Turquie a mis tout le monde d'accord et les travaux devraient commencer en juin. Reste à savoir comment Ankara va les financer.

Entre Belgrade et Sarajevo, c'est la Turquie qui va construire l'autoroute

En pleine campagne pour les municipales du 31 mars, le président turc a déclaré que Sainte-Sophie pourrait perdre son statut de musée pour (re-)devenir une mosquée. Cette idée, annoncée la veille de la fête nationale grecque, fait scandale sur l'autre rive de la mer Égée.

Refaire de Sainte-Sophie une mosquée : la nouvelle provocation d'Erdoğan choque la Grèce

En théorie, 27 hôpitaux publics pratiquent l’IVG en Croatie mais, dans beaucoup d'établissements, les médecins font valoir leur « clause de conscience ». En conséquence du retrait des anesthésistes, il a par exemple fallu pratiquer une IVG sans anesthésie à Dubrovnik.

Croatie : des militant.e.s mettent en ligne une carte interactive de l’accès à l’IVG

Les services secrets croates ont bien tenté de recruter des salafistes en Bosnie-Herzégovine et de leur faire transporter des armes. Les interrogatoires menés par le Parquet confirment les révélations du site Žurnal.info. Pourtant, les plus hautes autorités du pays demeurent silencieuses.

Réseaux islamistes en Bosnie-Herzégovine : la manip croate se confirme

Chaque année, c'est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants qui disparaît en Roumanie. Entre exode à l'étranger et dépression démographique, le pays se vide. Les entreprises manquent déjà de main-d'oeuvre, et la situation du système de retraite risque vite de devenir intenable.

Roumanie : avec l'exode, les entreprises manquent de main-d'oeuvre

Les libéraux de l'Union sauvez la Roumanie (USR) ont déposé un projet de loi prévoyant de « criminaliser » les idées communistes. Selon ce texte, des groupes de trois personnes et plus commettant le « crime » de s'appeler « camarades » seraient passibles d'une peine de prison ferme.

Roumanie : les libéraux de l’USR veulent interdire les « idées communistes »

Un rapport publié mercredi 20 mars et signé par quinze ONG moldaves fait état d'une intensification des attaques contre celles qui critiquent les autorités. La société civile moldave, qui dépend beaucoup des financements étrangers pour son fonctionnement, est accusée de servir des intérêts étrangers.

Moldavie : les attaques concertées contre les ONG s'intensifient

Il a dénoncé ses partenaires du DPS de Milo Đukanović, et il pourrait bien perdre son empire... Poursuivi par la justice monténégrine, l'homme d'affaires Duško Knežević accuse ses anciens associés de vouloir mettre le grappin sur son tentaculaire holding Atlas. L'oligarque déchu possède des terres d'une valeur inestimable tout le long de la côte. Qu'il n'a eu aucun scrupule à bétonner.

Monténégro : la chute de Duško Knežević, le « roi du béton » de la Riviera

Le problème de la gestion des déchets ne semble pas être une priorité pour les autorités et les décharges illégales fleurissent dans toute la Macédoine du Nord. Une pollution qui agace de plus en plus les citoyens. Face à l'inaction des pouvoirs publics, ils sont de plus en plus nombreux à s'organiser pour mener des actions de nettoyage. Reportage.

Macédoine du Nord : les citoyens se mobilisent pour leur environnement

Ljubav u Savamali, c'est une histoire d'amour entre un jeune Afghan et une boxeuse serbe dans le huis clos serré d'un appartement familial à Belgrade. C'est aussi l'histoire d'un lieu, Miksalište, le centre d'urgence humanitaire de la capitale serbe né de la solidarité citoyenne lors de la crise migratoire. Reportage.

Serbie : avec « l'Amour à Savamala », la crise des réfugiés monte sur les planches

Tous les ans en mars, ils sont des dizaines de milliers à se presser à Planica pour assister à la dernière épreuve de la coupe du monde de saut à ski. La bière coule à flots, la foule chante dès qu'un athlète saute plus de 230 m et les Slovènes soutiennent leurs héros, en priant pour que l'un d'eux l'emporte. Reportage gonzo.

Slovénie : bières, pétards et fous volants, une journée à Planica, temple mondial du saut à ski