UE: les symboles communautaires bientôt sur toutes les pièces d'identité

Une grande carte bleue en papier plastifiée pour les Français. Une petite carte beige avec photo en Allemagne. Une petite carte à puce semblable à une carte de crédit avec une photo, pour les Espagnols. Chacun a sa version...

Alors, pour simplifier les démarches administratives, éviter les fraudes et mieux sécuriser ces documents d'identité, le Parlement européen adopte ce nouveau règlement.

Il ne s'agit pas d'un document unique à l'échelle européenne, mais les députés souhaitent que ces cartes émises par les Etats intègrent désormais des symboles communautaires - en plus des éléments purement nationaux - et qu'elles soient toute au même format et de la même couleur. Une photo et deux empreintes digitales devront également apparaître sur toutes ces nouvelles cartes.

Et avant toute polémique les députés rassurent : les cartes nationales d'identité ne sont pas remplacées par une carte européenne. Les Etats qui n'en délivrent pas, n'y seront pas obligés. Et il ne s'agit pas non plus de créer une base de données européenne des empreintes digitales. Les données biométriques seront conservées uniquement dans la puce électronique.

■ Brexit: déjà des passeports britanniques sans mention de l'UE

Toujours empêtré samedi dans des discussions autour du Brexit, qui pourrait être reporté une nouvelle fois, le Royaume-Uni a commencé à délivrer des passeports sans la mention « Union européenne », un changement symbolique qui illustre en creux les difficultés du processus de divorce.

« Des passeports [de couleur] bordeaux qui ne présentent pas les mots Union européenne sur la couverture ont été mis en circulation le 30 mars », a déclaré samedi une porte-parole du ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Elle a précisé que des passeports avec la mention Union européenne « continueront à être délivrés pendant une courte période après cette date », afin « d'écouler les stocks ». La présence ou l'absence de la mention n'affecte pas la capacité du détenteur du passeport à voyager.

(avec AFP)