A la Une: au sommet 16+1, les investisseurs chinois à l'assaut des Balkans

Alors que se tient à Dubrovnik un nouveau sommet « 16+1 » entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, Pékin multiplie les investissements dans la Serbie d'Aleksandar Vučić, étape essentielle de sa « nouvelle route de la soie ». Reportage à Bor, dans les mines de cuivre rachetées en septembre 2018 par la compagnie Zijin Mining.

Serbie : les mines de Bor au cœur de la « nouvelle route de la soie »

Les deux chambres du Parlement de Bosnie-Herzégovine ont approuvé la souscription d'un crédit de 614 millions d'euros auprès de la Banque d’import-export de Chine pour construire un nouveau bloc dans la centrale à charbon de Tuzla. Ce projet énergétique, le plus grand depuis la fin de la guerre, suscite de vifs débats.

Bosnie-Herzégovine : la Chine va financer une centrale à charbon à 614 millions d'euros

Le président Thaçi a convoqué des élections locales le 19 mai dans les quatre municipalités à majorité serbe du Nord du Kosovo pour remplacer les maires qui avaient démissionné fin 2018. Belgrade dénonce une tentative de « déstabilisation du Nord », mais la Lista Srpska a décidé de prendre part au vote. Pendant ce temps là, le Premier ministre Ramush Haradinaj a annoncé le limogeage de son ministre de l'Administration locale, Ivan Todosijević, à cause de ses propos sur le massacre de Raçak.

Kosovo : Pristina convoque de nouvelles élections dans les communes serbes du Nord

Kosovo : deux ministres serbes limogés pour des propos sur les bombardements de l'Otan

C’était le début du printemps 1999 en Serbie. On fêtait un anniversaire au pied des pistes du mont Tornik. Dans la nuit du 8 au 9 avril, vers 4h du matin, un avion de l’Otan a bombardé sans justification le petit chalet où se trouvaient encore trois convives. Trois « victimes collatérales », dont la mort continue de hanter le village de Ribnica. Reportage, vingt ans plus tard.

Serbie : retour au mont Tornik, 20 ans après une bavure de l'Otan

En Serbie, le président, la Première ministre et le gouvernement : tous les caciques du pouvoir mettent la main à la pâte pour vanter le bilan économique du Parti progressiste. En manipulant les chiffres pour masquer une triste réalité : les salaires stagnent, le chômage reste élevé et les forces vives s'en vont. Décryptage.

Serbie : croissance en trompe l'œil et propagande

Après une longue décennie de crise et de plans d'austérité, Athènes voit son avenir s'éclaircir. S'ils regrettent le manque de solidarité entre États membres, les Grecs restent attachés à l'Union européenne et redoutent la montée des idées nationalistes et réactionnaires. Les élections du 26 mai seront aussi un test avant les législatives de l'automne.

Européennes 2019 : scrutin test pour une Grèce en sortie de crise

En Roumanie, le président Klaus Iohannis ne sait plus quoi faire pour empêcher le gouvernement social-démocrate de dépénaliser certains faits de corruption en réformant la justice du pays, notamment par ordonnances d'urgence. Il en appelle désormais à la souveraineté du peuple avec un référendum qui aura lieu en même temps que les élections européennes.

Corruption en Roumanie : le président annonce un référendum le jour des élections européennes

Un concours de robotique offre à des lycéens de deux villes minières de la vallée du Jiu l'espoir d'insuffler, grâce à la technologie, un peu de vie dans leur région minière en déclin, où la seule perspective pour les plus jeunes se résume (pour l'instant) à partir. Le reportage de Recorder à Petrila et Hunedoara.

Roumanie : dans la vallée du Jiu, les robots de l'espoir

Mardi 9 avril, trois hommes ont braqué un avion d'Austrian Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Tirana, dérobant près de dix millions d'euros. Alors que les vols y sont monnaie courante, qui est responsable des failles béantes du système de sécurité de l'aéroport ? L'État albanais et le concessionnaire China Everbright Limited se renvoient la balle.

Albanie : « braquage du siècle » à l'aéroport de Tirana, à qui la faute ?

Le gouvernement du canton de Sarajevo vient d'allouer 358 000 euros pour payer une assistance juridique aux anciens soldats et officiers de police suspectés de crimes de guerre. La Bosnie-Herzégovine n'est pas la seule à défendre « ses » criminels avec des fonds publics : tous les pays de la région font de même.

Bosnie-Herzégovine : 358 000 euros pour défendre des suspects de crimes de guerre

C'est le 8 septembre prochain que devrait avoir lieu la première Gay Pride de Sarajevo. Cette annonce a immédiatement provoqué un torrent d'homophobie et de transphobie, réunissant Bosniaques, Croates et Serbes - depuis les groupes de supporters et de hooligans jusqu'aux responsables politiques les plus « respectables ».

LGBT+ : en Bosnie-Herzégovine, la première Marche des fiertés déclenche un torrent de haine

En Bulgarie, c'est une affaire tentaculaire qui éclabousse depuis plusieurs semaines le GERB, la formation du Premier ministre Boïko Borissov. Plusieurs de ses cadres auraient bénéficié de prix préférentiels pour acheter des appartements de luxe à Sofia. Trois ministres et l'ancien chef du parti ont déjà démissionné alors que les révélations sur ce scandale d'État continuent.

Corruption en Bulgarie : « l'Apartmentgate », le scandale qui fait trembler le pouvoir

C'est un lieu mythique du 7e art à Zagreb qui est menacé de fermeture. Le Kino Europa, ouvert en 1925, pourrait baisser le rideau au mois de juin pour « rénovation ». La direction actuelle, qui promeut une programmation audacieuse et indépendante, dénonce la tentative de reprise en main de la mairie et appelle à la résistance. Reportage.

Croatie : le cinéma Europa, « dernier bastion de la culture à Zagreb », va-t-il bientôt fermer ?

La Croatie a décidé de modifier sa loi sur les substances psychoactives. Le gouvernement nationaliste-conservateur autorise désormais l'industrie pharmaceutique à produire des médicaments à base de cannabinoïdes, et donc à cultiver du cannabis à usage thérapeutique.

Croatie : feu vert à la culture du cannabis à usage thérapeutique