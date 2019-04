Le crime organisé, principale menace pour la sécurité en Europe

Le crime organisé constitue la principale menace pour la sécurité de l'Europe, loin devant le terrorisme et la migration. C'est l'une des conclusions de la conférence qui s'est tenue ce mardi 16 avril à La Haye. Une conférence organisée conjointement par Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles et l'agence italienne anti-mafia.

« Le crime organisé représente actuellement le risque le plus élevé pour la sécurité intérieure de l'Union européenne », a souligné le chef du centre européen pour le crime organisé au sein d'Europol Jari Liukku, lors d'une conférence inédite qui a réuni à La Haye les plus hauts fonctionnaires de police de l'Union européenne et de l'agence anti-mafia italienne.

La vague d'attaques terroristes et l'importante crise migratoire en Europe avaient éclipsé ces dernières années le crime organisé, qui constitue pourtant la plus grande menace sécuritaire en Europe.

En premières lignes parmi les plus puissantes et les plus violentes, on retrouve les mafias italiennes, la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, et la Camorra, les mafias albanaises et d'Europe de l'Est, ainsi que les gangs de motards.

Mais les agences européennes notent également une présence de plus en plus importante de groupes asiatiques, africains et sud-américains qui brassent chaque année pas moins de 110 milliards d'euros.

Un réseau opérationnel baptisé Onnet, lancé en novembre dernier, devrait permettre une meilleure coopération entre les polices ainsi que le déploiement d'unités d'enquêtes spécialisées dans les pays membres d'Europol.