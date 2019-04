Accident de car à Madère: l’enquête se poursuit, l'Allemagne est en deuil

Au lendemain de l’accident à Madère, on ne sait pas grand-chose des circonstances du drame, rapporte notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy. Une salle d’autopsie a été improvisée, installée non loin de l’aéroport de Funchal et du lieu de l’accident. L’hypothèse d’un problème mécanique - des freins qui lâchent - est plausible. Mais là encore, rien n’est confirmé.

Le véhicule avait été récemment inspecté

La police judiciaire est à pied d’œuvre et les forces de sécurité ont bloqué les accès au local de l’accident. Le bus transportant les touristes, qui a chaviré dans un ravin, s’écrasant violemment sur une maison, avait été récemment inspecté et le véhicule n’avait pas plus de cinq ans.

Les 22 blessés du terrible accident n’auront finalement pas besoin d’être transférés dans un hôpital du continent. Le chauffeur du bus et le guide touristique accompagnateur sont parmi ces blessés.

Le bus se rendait à Funchal pour amener les Allemands dîner dans un restaurant du centre-ville. La période de Pâques est très appréciée par les touristes, qui viennent passer quelques jours sur l’île semi-tropicale, au climat agréable pratiquement toute l’année. C’est la région la plus visitée du Portugal. Les autorités de Madère ont décrété trois jours de deuil en hommage aux victimes.

Le président portugais aurait présenté ses condoléances à son homologue allemand

Côté allemand, la tragédie de Madère est le sujet numéro un ce matin sur les sites internet des médias, et bien sûr à la télévision, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. Un des rares journaux à avoir pu publier à temps l’information est le quotidien populaire Bild Zeitung, qui y consacre, photos à l’appui, l’ensemble de sa première page.

Le ministère des Affaires étrangères à Berlin a mis en place une cellule de crise et un numéro d’appel est à la disposition des proches et des familles. Hier soir, le ministère sur son compte Twitter restait prudent et indiquait que « certaines des victimes venaient d’Allemagne ». Depuis, il a été confirmé que les 29 personnes tuées dans l’accident étaient de nationalité germanique. Il s’agissait de retraités. Le bus était parti de leur hôtel et les emmenait sur le lieu de leur dîner.

Le porte-parole d’Angela Merkel a réagi sur Twitter et écrit : « D’horribles nouvelles nous proviennent de Madère. Notre plus grande tristesse pour tous ceux qui ont perdu la vie dans l’accident de bus et nos pensées vont à ceux qui sont blessés. »

Entsetzliche Nachrichten erreichen uns aus #Madeira. Unsere tiefe Trauer gilt all denen, die in dem verunglückten Bus ihr Leben verloren haben, unsere Gedanken sind bei den Verletzten. Besorgte Angehörige können sich an das AA, Tel. 030 5000 2000 wenden. Steffen Seibert (@RegSprecher) 17 avril 2019

D’après la première chaîne allemande ARD, le président portugais aurait présenté ses condoléances à son homologue Frank-Walter Steinmeier.

