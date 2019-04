A la Une: les Européennes 2019 vues d’Europe de l’Est et des Balkans

À quelques jours du coup d’envoi officiel de la campagne électorale, la Slovénie se réveille avec un paysage politique particulièrement fragmenté et bien pauvre en débats d’idées. La bataille électorale va tourner à un duel entre la droite et le Premier ministre Marjan Šarec, alors que la participation risque d’être historiquement faible. Analyse.

Élections européennes en Slovénie : les partis au défi de l’abstention

À quelques semaines des élections européennes et municipales, en Grèce, le parti néo-nazi Aube dorée ne semble pas percer dans les sondages. Pourtant, les déçus du gouvernement Syriza, qui n’a pas su mettre fin à l’austérité et a ratifié l’accord de Prespa avec la Macédoine du Nord, pourraient être tentés par un vote contestataire.

Élections européennes en Grèce : les néo-nazis d’Aube dorée touchés, mais pas coulés

Grèce : Aube dorée, la résistible ascension de la « bête immonde »

Poussées des nationalismes réactionnaires aux quatre coins du continent, inégalités sociales et mise en concurrence de la main-d’œuvre qui poussent à l’exode jeunes et travailleurs des périphéries paupérisées de l’Europe, subventions européennes accaparées par les oligarchies, incertitudes concernant l’élargissement de l’UE au sud-est de l’Europe... Les élections européennes apporteront-elles des solutions et des espoirs nouveaux ou consacreront-elles l’alliance du nationalisme et de l’ultralibéralisme ? Le Courrier d’Europe centrale et Le Courrier des Balkans s’associent pour un dossier spécial sur les multiples enjeux de ce scrutin.

Européennes 2019 : renforcement des nationalismes ou nouveaux espoirs ?

Cette année encore, le classement 2019 de la liberté de la presse dévoilé par Reporters sans Frontières (RSF) dresse un bilan inquiétant pour tous les pays des Balkans, notamment l’Albanie, la Bulgarie, la Moldavie ou le Monténégro. Toutefois, c’est en Serbie que la situation s’est le plus dégradée ces douze derniers mois, avec « de nombreuses atteintes à l’intégrité physique des journalistes ».

Classement RSF de la liberté de la presse : les Balkans stagnent, la Serbie s’effondre

« Tous comme un ». C’est sous ce nouveau slogan qu’une foule de manifestants venus de toute la Serbie a défilé samedi 13 avril à Belgrade. Au moins 55~000 personnes ont battu le pavé dans une ambiance bon enfant, malgré les accusations de violence brandies par le pouvoir du président Aleksandar Vučić.

Serbie : démonstration de force pacifique et déterminée de l’opposition citoyenne

Serbie : Jour J pour la mobilisation, le pouvoir joue la dramatisation

Ce vendredi 19 avril, Aleksandar Vučić convoque ses partisans à un meeting géant pour « l’avenir de la Serbie ». Or, durant la sombre décennie 1990, la Serbie a été soumise à un pillage brutal, sans scrupule et à grande échelle. À l’époque, les actuels « progressistes » d’Aleksandar Vučić étaient déjà au pouvoir, avec leur allié d’alors, Slobodan Milošević.

Économie : qui sont les vrais responsables du pillage de la Serbie ?

Serbie : le pouvoir absolu d’Aleksandar Vučić commence-t-il à vaciller ?

Chaque semaine, des heurts éclatent devant le Parlement albanais, mais en réalité, les partis d’opposition pourraient bien finir par passer un compromis avec Edi Rama. La bourgeoisie albanaise et ses protecteurs internationaux ont besoin de l’illusion de stabilité que représente un système bipartite, même si c’est en réalité toute la classe politique qui est discréditée...

Albanie : violences symboliques et impasse politique

Albanie : Edi Rama, dérive démagogique et priorité à l’oligarchie

En visite en Macédoine du Nord, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a demandé l’extradition de quinze ressortissants turcs accusés d’appartenir au mouvement de Fethullah Gülen. La requête est pour l’instant refusée, mais elle met Skopje dans l’embarras~ : le Parlement turc doit bientôt ratifier l’intégration de la Macédoine du Nord dans l’Otan.

Ankara poursuit sa traque des « gülénistes » en Macédoine du Nord

Turquie : Erdoğan et les Balkans, un nouveau modèle politique ?

La Bulgarie accueillera les 20 et 21 avril prochains un rassemblement intitulé « Ensemble pour une Europe des patries ». Celui-ci réunira des groupes d’extrême-droite de tout le continent, un mois avant les élections européennes.

Bulgarie : l’Europe de l’extrême droite va se réunir à Sofia

La Roumanie et la Bulgarie ont les taux de mortalité routière les plus élevés de l’Union européenne. Ce triste record appelle à une modernisation des infrastructures routières et au changement du comportement des conducteurs.

La Roumanie et la Bulgarie ont les routes les plus dangereuses d’Europe

Anna, Maria et toutes les autres. En Grèce, elles sont des milliers à venir d’Albanie, de Bulgarie, de Moldavie, de Pologne ou de Roumanie et à travailler à domicile auprès de personnes dépendantes. La plupart d’entre elles n’ont aucun contrat de travail et se saignent pour envoyer un peu d’argent à leurs familles restées au pays. Reportage.

Entre deux mondes, la vie suspendue des femmes immigrées en Grèce

Afin de faire repartir l’économie, le gouvernement d’Athènes a autorisé de grandes compagnies pétrolières à effectuer un peu partout des forages. Une politique qui inquiète les organisations écologistes grecques. Celles-ci se mobilisent pour protéger les richesses naturelles du pays, qui attirent chaque année des millions de touristes.

Grèce : les écologistes se mobilisent contre l’exploration pétrolière

La rivière Mur est l’un des poumons de la Slovénie, mais son écosystème est menacé depuis des années par des projets de barrages hydroélectriques. Pourtant, les organisations de la société civile qui se battent pour empêcher les chantiers sont peut-être en train de faire plier le gouvernement slovène.

Slovénie : la rivière Mur bientôt sauvée des projets de barrages hydroélectriques ?

Dans les Balkans, l’environnement, un problème oublié

Les campagnes de Macédoine du Nord se vident, mais certains habitants misent sur le tourisme rural pour relancer une activité économique. Comme dans les villages de Brajčino et de Ljubojno, à proximité du lac de Prespa. Visite guidée.

Macédoine du Nord : le tourisme rural pour sauver les régions désertées

C’est un musicien croate et une star (post)-yougoslave. À 63 ans, Darko Rundek cumule 40 ans de carrière et une dizaine d’albums, avec son mythique groupe Haustor puis en solo. Rock, ska ou reggae, il se défie des genres et sa reprise d’Ay, Carmela ! est devenue l’hymne des manifestations démocratiques de Belgrade. Rencontre avec un brouilleur de pistes professionnel, entre Zagreb et Paris.

Darko Rundek : « derrière chaque chanson se cache un roman »

À tout juste 28 ans, le serbe Vuk Vuletić est l’un des meilleurs sommeliers du monde. Pour lui, pas de doute, les pays de l’ancienne Yougoslavie ont un potentiel formidable, à condition de s’appuyer sur des cépages locaux et de progressivement s’engager pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement. Entretien.

Vuk Vuletić, meilleur sommelier des Balkans : « le vin biologique est l’avenir de la viticulture »

Vins des Balkans : la tradition réinventée