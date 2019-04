Présidentielle en Macédoine du Nord: vers un deuxième tour à risque

Il y aura un deuxième tour à Skopje, où les deux candidats arrivés en tête dimanche 21 avril ont obtenu des scores très proches, au terme d'une campagne marquée par les profondes divisions nées du changement de nom de leur pays, devenu « République de Macédoine du Nord » en vertu d'un accord avec la Grèce, négocié dans l'objectif de se rapprocher de l'Union européenne et de l'Otan.

La coalition centriste - sociaux-démocrates du SDSM et parti DUI représentant la minorité albanaise - est arrivée en tête. Elle s'était engagée à respecter le changement de nom, condition pour qu'Athènes ne mette plus son veto à l'intégration du pays dans l'UE et dans l'Alliance atlantique. Le parti nationaliste VMRO-DPMNE, qui soutient Mme Siljanovska-Davkova, s'oppose à l'accord.

En Macédoine du Nord, la présidence est une fonction honorifique pour l'essentiel. Cependant, le chef de l'État est également commandant en chef des forces armées, et signe les lois votées par le Parlement. Le président nationaliste sortant, George Ivanov, a refusé de signer plusieurs textes adoptés par les députés, notamment concernant une place plus grande accordée à l'usage de l'albanais.

La minorité albanaise en arbitre

Le second tour du scrutin se déroulera le 5 mai. Les électeurs de Blerim Reka, qui représentait le deuxième plus important parti de la minorité albanaise, Besa, feront office d'arbitres (11,5%). Sur 2,1 millions d'habitants en Macédoine du Nord, la minorité albanaise représente entre 20 et 25% de la population. Il est impératif qu'ils retournent voter, sinon l'élection présidentielle ne pourra pas être validée.

La participation devra en effet être scrutée, après un taux d'abstention record au premier tour, le plus fort depuis l'indépendance en 1991 - signe que le changement de nom a heurté parmi les 1,8 million d'électeurs. Car celui qui finira en tête n'est pas assuré de succéder à George Ivanov après ses deux mandats ; il faudra atteindre la barre des 40% de taux de participation, le quorum requis.

« Le vote est un honneur, un droit et un devoir civique », a exhorté le Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev au moment de voter lui-même. Beaucoup craignent à Skopje que le quorum ne soit pas atteint et qu'une crise politique éclate, avec de possibles législatives anticipées, alors que la Macédoine du Nord espère ouvrir des négociations avec l'Union européenne dès le mois de juin 2019.

La Grèce s'y opposait, estimant que « Macédoine » est le nom exclusif de l'une de ses provinces. Mais les électeurs ont des aspirations sociales et économiques d'abord. Ils se disent usés par le marasme économique, la corruption, le népotisme et le clientélisme. Le taux de chômage dépasse les 20%, le salaire moyen stagne à 400 euros, et l'émigration, notamment des jeunes, est très importante.

