Royaume-Uni: tempête au gouvernement autour de fuites sur Huawei

Au Royaume-Uni, une fuite dans la presse sur la décision de Theresa May de laisser Huawei prendre part au déploiement de la 5G fait grand bruit. Furieux, le gouvernement a décidé de lancer une enquête pour savoir qui a transmis cette information sensible.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

La polémique fait désormais rage à Westminster, non seulement au sujet du géant chinois des télécoms Huawei mais aussi de l’auteur d’une fuite d’informations confidentielles. Qui a bien pu, après une réunion du Conseil de sécurité nationale, divulguer une décision ultra sensible ?

Selon le quotidien Daily Telegraph, cinq des ministres présents étaient en désaccord avec la décision prise par la Première ministre Theresa May d’accorder un rôle limité à Huawei dans le déploiement de la 5G. Huawei est en effet soupçonné par les États-Unis d’espionnage pour le compte de Pékin, et plusieurs rapports et services gouvernementaux ont évoqué des risques pour la sécurité nationale.

Depuis, les cinq ministres dans le collimateur, dont celui des Finances et celui des Affaires étrangères se sont empressés de démentir être derrière la fuite, mais l’incident a provoqué une véritable tempête alors que tous les participants à ces réunions de sécurité ont un devoir de confidentialité.

Le gouvernement promet de pousser son enquête très loin et pourrait impliquer les services de police pour démasquer le responsable. Un gouvernement sous le choc face au manque de plus en plus criant de discipline de ses ministres dans un pays en pleine crise face à l’impasse sur le Brexit.

La position d’extrême faiblesse de Theresa May attise en effet les convoitises et plusieurs ministres cherchent à se mettre en avant pour lui succéder, le jour plus si lointain maintenant, où elle quittera Downing Street.