À la Une: européennes, Orban fait campagne auprès des Hongrois de Voïvodine

Viktor Orbán compte bien sur les voix des 58 000 électeurs hongrois de Voïvodine serbe. Il a lancé sa campagne à Subotica, en en appelant à « l’unité nationale hongroise ». Ce qui ne l’empêche pas d’avoir les meilleurs relations du monde avec le SNS d’Aleksandar Vučić.

► Dossier :

Droite dure : Viktor Orbán étend sa toile dans les Balkans

Serbie : le comique ukrainien et les sandwiches de Vucic

L’Ukraine a choisi un humoriste proche du monde des affaires comme président de la République. En Serbie, le chef de l’État est un ancien fasciste devenu « pro-européen » qui distribue des sandwiches pour attirer la foule à ses meetings... Dans les deux cas, la dignité des citoyens est piétinée et la démocratie bafouée. Édito.

Serbie : meeting de Vucic à Belgrade, une parade de figurants

Ils sont venus des quatre coins du pays, moins de gré que de force. Vendredi 19 avril, le Président serbe Aleksandar Vučić organisait son grand show à Belgrade pour « l’avenir de la Serbie ». Une tentative de démonstration de force pour répondre aux manifestations de l’opposition qui se poursuivent depuis le 8 décembre, mais la ferveur de la foule n’était pas au rendez-vous.

Présidentielle en Macédoine du Nord : un camouflet pour le Premier ministre Zaev

Quelques dixièmes de pourcentage les séparent. Le second tour de la présidentielle opposera Stevo Pendarovski, soutenu par la coalition au pouvoir, qui ne devance que d’une très courte tête la candidate de l’opposition, Gordana Siljanovska-Davkova. Avec 42,01%, on enregistre le plus faible taux de participation depuis l’indépendance du pays. Les électeurs retourneront aux urnes le 5 mai.

Macédoine du Nord : où sont passées les voix des partis au pouvoir ?

Le désaveu est cinglant. Entre les municipales d’octobre 2017 et le premier tour de la présidentielle, dimanche 21 avril, les partis de la coalition au pouvoir - le SDSM de Zoran Zaev et le BDI - ont perdu un tiers de leur électorat. Le VMRO-DPMNE a repris la main dans tout l’est du pays, et Blerim Reka s’est imposé dans les fiefs albanais normalement acquis au BDI. Analyse.

Municipales dans le Nord du Kosovo : les candidats de Belgrade retoqués

Les élections municipales annoncées par le président Thaçi pour le 19 mai dans le nord du Kosovo auront-elles lieu ? Mercredi, la Commission électorale centrale du Kosovo n’a pas validé les candidatures de la liste Srpska, la principale formation serbe téléguidée par Belgrade.

Kosovo : l’émigration, un mauvais signal pour la libéralisation des visas

Ils sont toujours plus nombreux à partir. Entre 2013 et 2017, 170 000 personnes auraient quitté le Kosovo. Autant incapables de tenir des statistiques que d’offrir une perspective de vie meilleure à la jeunesse, les autorités craignent que cet exode ne compromette encore une fois la libéralisation des visas européens.

Syrie : le Kosovo rapatrie 110 proches de jihadistes

Dans une opération vivement saluée par les États-Unis, le Kosovo a rapatrié samedi 110 de ses ressortissants, principalement des femmes et des enfants de jihadistes. Beaucoup d’autres, originaires d’Albanie ou de Macédoine du Nord, restent bloqués en Syrie. Et les autres pays de la région ne montrent guère d’empressement à résoudre le problème.

Bosnie-Herzégovine : les députés sont en voyage d’affaires

Depuis les élections du 7 octobre 2018, les deux Chambres du Parlement de Bosnie-Herzégovine n’ont jamais siégé. Il faut dire que les élus sont très occupés... à voyager un peu partout en Europe aux frais du contribuable.

Monténégro : Milo Djukanovic porte plainte contre le quotidien Vijesti

100 000 euros de dommages : c’est ce que réclame Milo Đukanović contre le quotidien indépendant Vijesti et l’ancien roi du béton de la Riviera monténégrine, Duško Knežević, actuellement poursuivi par la justice. Dans un entretien publié la semaine dernière, l’oligarque déchu affirmait avoir remis un sac de cash au président afin de financer la campagne du DPS au pouvoir.

Monténégro : une filière de la cocaïne au cœur de la marine nationale

60 kg de cocaïne ont été découverts par la police à bord du Jadran, le célèbre navire-école de la marine du Monténégro. Deux militaires ont été arrêtés. La drogue devait être convoyée dans un port de Turquie où elle aurait été échangée contre de l’héroïne à destination du marché européen.

Victoire écologique au Monténégro : le Lac noir sauvé des griffes des investisseurs

Construire un parc d’aventures, avec des aires de jeux et même un faux rocher en plastique en plein coeur d’un parc naturel... Cela a bien failli être possible au Monténégro mais la mobilisation des habitants de la région, des élus locaux, des ONG environnementales et des professionnels du tourisme a fait reculer l’investisseur.

Transdinarica : à vélo à travers huit pays des Balkans

Parcourir huit pays des Balkans occidentaux à vélo sera bientôt possible grâce à un nouveau sentier cyclable nommé TransDinarica. Une initiative qui vise à soutenir le développement d’un tourisme différent et à rapprocher les pays de la région.

Kosovo : des bénévoles pour aider les enfants handicapés à l’école

Au Kosovo, les écoles ne sont guère accueillantes pour les enfants ayant des besoins particuliers. Pour pallier le manque de moyens publics, ce sont des étudiants bénévoles qui offrent désormais leurs services comme assistants de vie scolaire.

Croatie : toujours plus de femmes vont avorter en Slovénie

En Croatie, l’IVG est légal depuis 1978, mais de plus en plus de médecins refusent de le pratiquer, invoquant leur « objection de conscience ». Les femmes croates qui souhaitent avorter n’ont pas d’autre solution que de se rendre en Slovénie.

Charniers d’après-guerre : la Slovénie surmonte peu à peu les blessures du passé

Il y a exactement dix ans, la découverte du charnier géant de Huda Jama bouleversait le débat public sur les crimes des Partisans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, malgré les rancoeurs et controverses, les efforts de réconciliation se multiplient. Retour sur une page sombre de l’histoire de la Yougoslavie.

Bulgarie : 30 ans de prison pour le meurtrier de la journaliste Viktoria Marinova

Reconnu coupable du meurtre de la journaliste Viktoria Marinova, le 6 octobre 2018 à Roussé, Severin Krassimirov a été condamné lundi à 30 ans de prison. L’enquête n’a pas permis d’établir de lien entre le crime et les enquêtes sur la corruption et le blanchiment menées par la journaliste.

Croatie : mobilisation générale pour sauver le Kino Europa de Zagreb

Géraldine Chaplin, Slavoj Žižek et des dizaines de réalisateurs ou de festivals apportent leur soutien au Zagreb Film Festival, alors que le mairie ne veut pas renouveler le contrat de location du mythique Kino Europa, l’ultime salle d’art et essai de la capitale. Ce haut lieu de la culture croate risque de disparaître.