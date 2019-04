Européennes: en Italie, le Parti démocrate mise sur le médecin des migrants

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Œuvrer pour une Europe plus proche des citoyens, plus verte et capable d’instaurer une politique commune pour la gestion du phénomène migratoire et l’intégration des réfugiés, c’est l’ambition du Parti démocrate qui a présenté une liste de 76 candidats aux élections européennes, dont 39 femmes.

Parmi eux se trouve le médecin-héros de Lampedusa, Pietro Bartolo, au chevet des migrants qui débarquent sur sa terre natale depuis 1991. Le regard bleu comme la mer qui borde la petite île sicilienne, il a passé trente ans à soigner des migrants, à accoucher de très jeunes femmes et à inspecter des centaines de cadavres et explique que siéger au Parlement européen serait une manière de prolonger son combat « pour un monde plus humain ».

« Je suis un Européen convaincu, mais l’Europe doit être plus inclusive, explique le médecin de 63 ans, en bonne position pour être élu. Elle doit redécouvrir les valeurs de la solidarité, de la fraternité et du respect. Ce sont ces principes et valeurs qui font honneur à l’humanité tout entière ».

Le Parti démocrate, dirigé par l'anti-Renzi Nicola Zingaretti depuis le mois de mars et qui se redresse lentement, est actuellement crédité de 22% des intentions de vote, contre 23,5% pour le Mouvement 5 étoiles et 32% pour la Ligue de Matteo Salvini.