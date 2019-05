500 ans de la mort de Léonard de Vinci: vers une réconciliation France/Italie

Le jour exact du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, le président Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella ont célébré ce symbole de l'amitié franco-italienne, après des mois de tensions entre Paris et Rome qui avaient culminé avec un bref rappel de l'ambassadeur français.

Le 2 mai 1519, le peintre et savant génial (né en 1452) s'éteignait dans le château du Clos-Lucé d'Amboise, en Touraine, trois ans après avoir été invité en France par le roi François Ier.

Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ont déjeuné au Clos Lucé, le château où l'artiste a passé les trois dernières années de sa vie. Les deux présidents se sont d'abord recueillis sur la tombe du génie florentin au château royal d'Amboise. Avant de se retrouver dans l'après-midi à Chambord avec 500 jeunes français et italiens réunis autour d'ateliers animés par des personnalités du monde de la science et de la culture.

Face à la grandeur du génie de la Renaissance, les polémiques ne pouvaient que s'effacer. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella partagent les mêmes valeurs, républicaines, démocratiques et européennes.

« Les liens entre Français et Italiens, entre la France et l'Italie, sont les meilleurs qui soient. Et cette amitié, que le président Macron et moi confirmons aujourd'hui, est une amitié capable de résister à tout », a estimé le président italien, accompagné de sa fille.

Résister aux accrocs

Résister à tout, y compris donc aux accrocs qui se sont succédé entre les deux gouvernements : soutien de Matteo Salvini et Luigi di Maio aux « gilets jaunes », immigration, et jusqu'à une récente polémique autour du prêt au Louvre de tableaux du génie de la renaissance. La France ne peut pas tout avoir avait déclaré la secrétaire d'État à la Culture. À Amboise, le président français a fait passer le même message que son homologue.

« Dans ces époques formidables où l'humanité a profondément changé, c'est l'intelligence et le meilleur entres autres de nos deux pays qui ont su se mettre ensemble. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs le lien qu'il y a entre nos pays, et entre nos citoyens est indestructible, c'est qu'il est beaucoup plus fort et plus profond que nous ne le sommes à notre échelle », a estimé Emmanuel Macron.

Mais après cette journée de culture et d'amitié, les polémiques pourraient rapidement revenir sur le devant de la scène, à 3 semaines des élections européennes.

► À lire aussi : Il y a 500 ans, Léonard de Vinci meurt à Amboise