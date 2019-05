A la Une: Matteo Salvini, le nouvel «ami sincère» de la Serbie

Plutôt que Paris et Berlin, Aleksandar Vučić préfère l’axe Rome-Budapest. Après le fiasco du Sommet de Berlin, le président serbe s’est trouvé un nouvel ami en la personne de Matteo Salvini. Le ministre de l’Intérieur italien veut remettre en question la reconnaissance du Kosovo et promet de soutenir la candidature européenne de la Serbie. Belgrade s’engage à bloquer la route des migrants...

Matteo Salvini : le nouvel « ami sincère » de la Serbie

Comment relancer la dialogue entre le Kosovo et la Serbie ? Le bilan de l’actuelle Commission européenne est nul. Berlin et Paris voudraient bien reprendre la main, mais ne s’entendent sur rien et n’ont pas d’idées neuves à proposer. Comment sortir de l’impasse ?

Après le Sommet de Berlin, le dialogue Kosovo-Serbie dans l’impasse

Depuis une dizaine de jours, les groupuscules nationalistes serbes se sont trouvé un nouvel ennemi : un boulanger albanais de Borča, dans la banlieue de Belgrade. Malgré la solidarité des voisins, les rassemblements haineux se répètent. Dans l’indifférence des autorités.

Serbie : quand les nationalistes s’en prennent à un boulanger albanais

Le Parlement du Kosovo veut créer un tribunal international pour juger « les crimes de guerre et de génocide », commis par le régime serbe. Une réponse à la Cour spéciale chargée de juger les crimes de l’UÇK, et qui pourrait convoquer dans les prochains jours à La Haye plusieurs hauts responsables du Kosovo.

Kosovo : un tribunal international pour juger les crimes de guerre serbes ?

170 000 Kosovars se sont exilés en cinq ans, mais pour les membres des partis au pouvoir, pas de problème. Les emplois publics sont toujours attribués selon des règles clientélistes qui ne tiennent pas compte des compétences. Après le PDK, c’est désormais l’AAK qui place les siens au sein de Telekom Kosova, le géant public qui ne connaît même pas le nombre de ses employés.

Kosovo : pour trouver un emploi, prenez la carte du parti

Stevo Pendarovski, le candidat « consensuel » soutenu par la coalition au pouvoir, remporte l’élection contre Gordana Siljanovska-Davkova, la candidate soutenue par le VMRO-DPMNE. Le premier enjeu était celui de la participation : la participation finale s’établit à 46,17 % des inscrits, au-delà du minimum requis de 40 %.

Macédoine du Nord : Stevo Pendarovski remporte la présidentielle

En Bulgarie et en Macédoine du Nord, le pape François vient de visiter deux communautés catholiques « périphériques », et très minoritaires dans leurs pays respectifs. Froidement accueilli à Sofia, il a lancé à Skopje un vibrant appel en faveur du dialogue, du partage et de la coexistence.

Macédoine du Nord : fraternité et unité selon le pape François

« Il ne faut pas fermer les yeux, le cœur et la main à celui qui frappe à vos portes », lance le pape, à peine arrivé à Sofia. Petite, mais fière de sa longue histoire, la communauté catholique de Bulgarie s’apprête à recevoir la visite du pape François, dimanche 5 et lundi 6 mai. De son côté, l’Église orthodoxe refuse tout geste d’œcuménisme.

Bulgarie : le pape appelle à l’accueil des migrants et des réfugiés

De somptueuses villas au cœur des montagnes du Pirin et des Rhodopes ont été financées par les fonds européens pour le développement rural. Elles devaient devenir des maisons d’hôtes, mais servent de résidences secondaires à des ministres ou haut fonctionnaires. Ce nouveau scandale, qui arrive juste après celui de l’« ApartmentGate », éclabousse toute la classe politique bulgare.

Bulgarie : la fraude aux fonds européens des « maisons d’hôtes »

Tous les accusés de l’affaire du « coup d’État » ont été condamnés en première instance à des peines de prison fermes au terme du « procès du siècle » qui s’est ouvert à Podgorica il y a un an et demi, sans apporter de réponses aux nombreuses questions en suspens. Parmi eux, deux députés de l’opposition, Andrija Mandić et Milan Knežević, qui écopent de cinq ans.

Monténégro : lourdes peines de prison dans l’affaire du « coup d’État »

Le printemps social s’annonce tendu chez Gorenje. Le leader slovène de l’électroménager est passé en septembre dernier sous pavillon chinois, environ 1500 salariés devraient être « redéployés » sans aucune garantie sur les salaires et 270 personnes licenciées. En cause, une perte de 111 millions d’euros en 2018.

Slovénie : restructuration à la chinoise chez Gorenje

C’est le carton des dernières années en Croatie et dans les Balkans. La série Novine, qui dresse un portrait au vitriol de la société croate en suivant le quotidien de journalistes au bord de la crise de nerfs, est désormais disponible sur Netflix. Ce qui prouve qu’il est possible de défendre de vrais propos sociaux et artistiques et de toucher un large public.

Novine, la série croate qui cartonne sur Netflix

L’archipel de Vis, au milieu de la mer Adriatique, est récemment devenu membre du réseau des géoparcs de l’Unesco. Ce dernier permet dans le monde entier de faire « la promotion du respect de l’environnement et de l’intégrité du paysage ».

Croatie : l’archipel de Vis rejoint le réseau mondial des géoparcs de l’Unesco

Zagreb accueille du 1er au 20 mai la septième édition du festival Cirkobalkana. Au programme : spectacles de compagnies de renommée mondiale, d’artistes locaux et régionaux, ateliers pour les professionnels et les amateurs, tables rondes, concerts, expositions... Le cofondateur du festival, Nikola Mijatović, évoque l’enthousiasme des associations, mais aussi les difficultés à développer les arts du cirque en Croatie.

Festival Cirkobalkana : les arts du cirque à l’honneur à Zagreb

Belgrade a récemment vu naître deux cafés d’un nouveau genre : des établissements inclusifs permettant à des personnes avec des désavantages sociaux, physiques ou psychiques de se former aux métiers de la restauration, d’accéder à un premier emploi, mais aussi de se socialiser avec leurs concitoyens aux yeux desquels ils demeurent souvent invisibles. Reportage.

Serbie : à Belgrade, des « cafés inclusifs » pour intégrer les plus marginalisés