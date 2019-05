[Vidéo] Les Roumains et les élections européennes

Dans moins d'une semaine, les Roumains vont se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen. Une élection importante pour le pays et pour l’avenir de l’UE.

De notre envoyée spéciale en Roumanie,

La Roumanie est devenue membre de l’Union européenne en 2007, soit 17 ans après la fin du régime communiste. Comme dans de nombreux pays de l’UE, les élections européennes se tiennent le 26 mai prochain.

La Roumanie occupe actuellement la présidence tournante de l’UE, et ce jusqu’en juillet. Et cette période est des plus importantes pour l’avenir de l’Union. Au programme : les thèmes de la migration, du Brexit, du budget à long terme de l'UE, de la redéfinition de l'avenir de la région Union européenne.

Sur le plan national, ces élections sont aussi importantes. La Roumanie, souvent pointée du doigt par Bruxelles pour son traitement des minorités et pour sa corruption galopante, est divisée entre le président pro-européen de centre droit Klaus Iohannis et un gouvernement de gauche populiste et nationaliste très critique à l’égard des institutions européennes.

La Roumanie, qui ne fait toujours pas partie de l’espace Schengen, est le septième pays le plus peuplé de l'Union européenne (19,5 millions d’habitants) et le neuvième par sa superficie. Le pays de Dracula est le deuxième pays bénéficiant le plus de l’aide de Bruxelles.

À l’issue du vote, la Roumanie aura 33 représentants au Parlement européen. Selon le Bureau électoral central, 23 partis politiques et 7 candidats indépendants sont en lice.

Au coude à coude dans les sondages, les partis historiques Parti social-démocrate (PSD) et Parti national libéral (PNL) sont crédités d’environ 26 % des voix, loin devant l’alliance USR-PLUS (15 à 17 % d’intentions de vote).