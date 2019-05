À la Une: en Bosnie-Herzégovine, les migrants et réfugiés de plus en plus nombreux

C'est une rumeur lancée par un site d'information, qui a été reprise par quasiment tous les médias de Bosnie-Herzégovine : des migrants auraient attaqué un mineur près de la gare de Sarajevo. Après avoir mené l'enquête, La police a totalement démenti, mais aucun média n'a fait son mea culpa. Petit précis en trois temps de démontage des mécanismes de la haine.

Migrants en Bosnie-Herzégovine : la fausse rumeur de Sarajevo

Après un long et périlleux voyage, de nombreux enfants qui ont fui leur pays en guerre sont arrivés avec leurs parents en Bosnie-Herzégovine. À Ilidža, dans la banlieue de Sarajevo, une école les accueille. Pour la plupart, ce n'est qu'une étape avant un nouveau voyage vers l'Europe de l'Ouest. Reportage.

Bosnie-Herzégovine : à l'école avec les réfugiés

- Les dernières infos : Réfugiés Balkans : trois cadavres carbonisés dans une ancienne usine de Bihać

Réfugiés : sur la «route des Balkans», pris au piège des frontières fermées

Nathalie Loiseau va-t-elle siéger au Parlement européen dans le même groupe que l'oligarque bulgare Delyan Peevski ? La candidature de ce magnat des médias donne des sueurs froides à l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe (ALDE), que devraient rejoindre les élus français de La République en marche.

Européennes en Bulgarie : une candidature qui embarrasse l'ALDE

Les ministres tombent comme des mouches, mais Boïko Borissov assure qu'il ne démissionnera pas après les européennes, même en cas de déroute de son parti. La cote du GERB (droite) ne cesse de chuter avec les scandales à répétition de ces derniers mois.

Européennes en Bulgarie : le GERB de Borissov plombé par les scandales

Le Parti social-démocrate au pouvoir à Bucarest est-il devenu eurosceptique ? Critiqué par la Commission à cause de la réforme de la justice, mis sur la touche par les socialistes européens, le PSD en appelle au « patriotisme », mais affirme rester pro-Européen et social-démocrate. Les explications de Victor Negrescu.

Européennes en Roumanie : les sociaux-démocrates sont-ils devenus eurosceptiques ?

Les deux hommes entretiennent de longue date des relations amicales. Lundi à Vienne, Milorad Dodik, l’homme fort des Serbes de Bosnie-Herzégovine, a apporté, de nouveau, son soutien à Heinz-Christian Strache, le président du FPÖ autrichien, à l'occasion des élections européennes du 26 mai. Un appui qui n'est pas sans impact sur les électeurs autrichiens d'origine serbe.

Européennes 2019 : Milorad Dodik soutient l'extrême-droite autrichienne

Notre dossier :

Européennes 2019 : renforcement des nationalismes ou nouveaux espoirs

« Si nous croyons à cette absurdité, nous sommes des idiots, si nous n’y croyons pas, nous devenons des ennemis de l’État ». C'est ainsi que l'avocat Vladan Bojić a commenté le verdict rendu le 9 mai dans l'affaire du supposé « coup d'État pro-russe » d'octobre 2016. De fait, aucune réponse n'a été apportée aux nombreuses questions que pose le scénario défendu par les autorités.

Monténégro : questions sans réponses sur un mystérieux « coup d'État »

Monténégro : Milo Đukanović, plus d'un quart de siècle de règne sans partage

« 67, c'est trop » : c'est sous ce slogan que les syndicats croates ont réuni 600 000 signatures en deux semaines pour demander la convocation d'un référendum contre le report de l'âge de départ à la retraite à 67 ans et l'augmentation des pénalités pour les départs anticipés.

Croatie : vers un référendum contre la retraite à 67 ans

Les retraités, premières victimes de la transition dans les Balkans

Printemps noir pour l’industrie croate. Les chantiers navals d’Uljanik, à Pula, seront officiellement placés en procédure de liquidation judiciaire jeudi 16 mai. Les 1 118 derniers ouvriers de l’ancien fleuron industriel de l'Istrie et de toute la Croatie doivent être licenciés.

Croatie : Pula fait le deuil des chantiers navals d'Uljanik

C'est une victoire arrachée au terme d'un long combat : les Croates ayant souscrit des prêts libellés en francs suisses pourront poursuivre les banques en justice. Avec la hausse du franc suisse, ces prêts, souvent accordés à de jeunes couples cherchant à se loger, s'étaient révélés ruineux. La responsabilité de la Banque nationale est pointée du doigt.

Croatie : la longue marche des souscripteurs d'emprunts en francs suisses

Pas une délégation chinoise en Croatie ne manque la visite, et une mystérieuse et richissime Madame Yu voudrait même racheter l'ancienne école des cadres du parti... Kumrovec, le village natal de Josip Broz Tito, demeure une destination phare en Croatie et rêve de renaissance, malgré l'ostracisme des autorités de Zagreb.

- Croatie : Tito, Kumrovec et les investisseurs chinois

- Économie : les Chinois à la conquête des Balkans

- Yougoslavie : le Maréchal Tito, figure tutélaire d'un « âge d'or » disparu ?

Pour peu que leur valeur ne dépasse pas le montant d'un salaire moyen net, en espèces ou en nature, les « cadeaux » que les patients offrent aux médecins sont désormais légaux. Une manière d'entériner la corruption et la faillite du principe de l'accès universel aux soins.

Santé en Serbie : on légalise les pots-de-vin et la corruption

Victoire de la mobilisation citoyenne à Požega. Le maire et sa clique ont été arrêtés pour abus de pouvoir et corruption. Le Front citoyen appelle toutefois à la prudence, car il s'agit d'une « petite » garde à vue prolongée, comme on en a déjà vu bien d'autres...

Serbie : à Požega, « petite grande victoire » contre les shérifs locaux du SNS

Serbie : le pouvoir absolu d'Aleksandar Vučić commence-t-il à vaciller ?

4 000 soldats et policiers, 300 véhicules de combat, une quarantaine d'avions et d'hélicoptères... L'armée, « symbole d'une Serbie forte », a défilé le 10 mai à Niš, dans le sud de la Serbie, non loin du Kosovo. La veille, la ville avait mis à l'honneur général Lazarević, condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Serbie : pour célébrer la victoire sur le fascisme, un criminel de guerre et des chars russes

Le 24 mars 2019, la BBC publiait le dernier article du journaliste Dejan Anastasijević, décédé un mois plus tard. Dans ce texte, il évoque ses souvenirs, 20 ans plus tôt, la veille des bombardements de l'Otan sur Belgrade.

Londres-Belgrade, mars 1999 : dernier vol civil avant la guerre

Kosovo 1999-2019 : il y a 20 ans, l'Otan bombardait la Yougoslavie de Milošević

Les mots sont toujours des armes de guerre. En Serbie, le terme « Šiptar » a pris une connotation très péjorative pour désigner les Albanais du Kosovo et les distinguer de ceux d'Albanie. Autrefois, on parlait d'{Arnaut} ou d'{Arbanasi}. Retour sur une querelle sémantique, historique et politique.

Serbie : « Shqiptar », « Šiptar » ou « Albanais du Kosovo » ?

Des nuages de gaz lacrymogène, des dizaines de blessés et 50 arrestations. Samedi, la manifestation de l'opposition albanaise a, de nouveau, sombré dans la violence. Un nouveau rassemblement est prévu ce lundi.

Albanie : l'engrenage de la violence en guise de politique

Albanie : Edi Rama, dérive démagogique et priorité à l'oligarchie

L'opération dura cinq jours, du 7 au 12 avril 1939. Quelques semaines plus tôt, l'Allemagne d'Hitler avait envahi la Tchécoslovaquie. Pour faire écho à son allié, Mussolini choisit une victime facile, l'Albanie, un pays sous tutelle italienne depuis plusieurs années et dotée d’une très petite armée. Récit.

Histoire : il y a 80 ans, l’Italie fasciste envahissait l’Albanie

L'édition 2019 du Festival de Cannes, qui s'achèvera le 25 mai, ne devrait pas être très faste pour les pays de l'Europe du Sud-Est. Un seul film roumain de Corneliu Porumboiu est en compétition pour la Palme d'Or, mais les différentes sections du Festival présentes néanmoins quelques pépites, venues d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Grèce, du Monténégro, de Serbie ou de Slovénie.

Cinéma : les Balkans au 72e Festival de Cannes

Le cinéma « yougoslave » : âge d'or, éclatement, nouvelle créativité