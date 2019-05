Européennes: la fin de campagne se déroule à droite aux Pays-Bas

Les Pays-Bas seront les premiers à ouvrir leurs bureaux de vote jeudi 23 mai à 7h30 du matin. Le dernier sondage néerlandais confirme la tendance qui s’est dessinée pendant toute la campagne, à savoir un duel entre d’une part le VVD, les libéraux du Premier ministre Mark Rutte, et d’autre part le FVD, ou Forum pour la Démocratie, du populiste Thierry Baudet. Sur 26 sièges disponibles pour les Pays-Bas, ces deux partis en décrocheraient au moins quatre chacun, un score considérable dans un paysage politique fragmenté ou coexistent neuf partis principaux. Et les débats entre Mark Rutte et Thierry Baudet écartent encore un peu plus les autres partis du devant de la scène.

De notre bureau à Bruxelles,

Avec son allure d’intellectuel et de gendre idéal, Thierry Baudet plaide entre autres en faveur de la sortie de l’UE le Nexit pour Nederland exit. C’est l’une des thèses les plus visibles de son parti Forum pour la démocratie, le FVD, créé il y a trois ans, il talonne déjà les libéraux du Premier ministre Mark Rutte.

Dans les petites phrases de fin de campagne, le Premier ministre a d’ailleurs traité Thierry Baudet « d’érudit de mansarde ».

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les politiciens qui avec de grands discours et de belles paroles font croire aux gens qu’on serait mieux sans coopération européenne. Et des politiciens qui comme Baudet vont un pas plus loin et plaident pour un Nexit. Et il le fait en se basant sur de bizarres allégations, des théories étranges qu’il a échafaudé dans une mansarde et qui peuvent paraître poétiques écrites à la plume à la lueur d’une bougie, mais qui sont en pratique désastreuses et déconnectées de la réalité », a-t-il déclaré.

À part les écologistes, tous les autres partis sont en stagnation ou en recul. Et la plus belle reculade est celle du SP, le parti socialiste, classé à l’extrême gauche. Le SP a marqué contre son propre camp avec une vidéo de campagne baptisée Hans Brusselmans.

Très virulente à l’encontre du parti travailliste néerlandais et de son représentant à la Commission européenne Frans Timmermans, la vidéo a été jugée vulgaire par les électeurs potentiels.

