Brexit: Theresa May plus que jamais dans la tourmente

Game over pour Theresa May ? Il semble que la proposition de la Première ministre mardi de compromis sur son accord de Brexit ait précipité les choses. Furieux de la perspective d’un vote sur un second référendum, nombre de députés, mais aussi ministres conservateurs ont comploté toute la journée pour la pousser à hâter son départ.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

Pendant que Theresa May défendait bec et ongles son projet de loi sur le Brexit à la Chambre des communes au milieu d’une franche hostilité, elle devait se sentir bien seule. Derrière elle, les bancs dans les rangs conservateurs étaient déserts, révélant l’isolement grandissant de la dirigeante, lâchée par ses députés et une partie de ses ministres qui ne l’écoutent plus.

D’ailleurs son sort se décidait non pas à l’intérieur des communes, mais dans les couloirs de Westminster qui ont bruissé toute la journée de rumeurs de manœuvres pour la faire tomber.

La Première ministre subit désormais une intense pression de son parti pour annuler le vote sur son projet de loi de Brexit prévu le 7 juin.

Nombre de conservateurs la pressent aussi d’annoncer sa démission immédiatement. Plusieurs ministres ont dans ce but demandé à voir la dirigeante dans l’après-midi. Mais une Theresa May déterminée à ne pas se laisser dicter sa conduite a refusé de les recevoir, et selon son entourage ne bougera pas de Downing Street, pas avant en tout cas la tenue des élections européennes jeudi.

On est donc dans une situation totalement incertaine, une fin de règne digne des meilleurs thrillers politiques dont l’épisode final pourrait s’avérer encore plus palpitant ou encore plus sordide.

À lire aussi : Brexit: May propose aux députés de voter sur la tenue d’un second référendum