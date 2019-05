Élections européennes: un vote sans attente au Royaume-Uni

Avec notre envoyée spéciale à Londres, Béatrice Léveillé

Jane vend de la viande sur le marché. Elle a voté sans conviction et attend avec impatience et inquiétude les résultats d’une élection européenne qui ressemble à un référendum ou les pro et anti-Brexit vont pouvoir se compter : « Je pense comme beaucoup de gens que c’est un désastre, j’ai voté pour rester dans l’Union européenne et les nouvelles sont mauvaises. Et cela va de pire en pire, parce que les politiques n’y croient pas, ils ne peuvent s’en sortir. »

Des résidents européens pessimistes

Sur le stand voisin, Moussa vend des plats à la Française : « Je n’ai pas l’autorisation de voter puisque je ne suis pas britannique. Je dois voter en Italie d’où je viens, mais je suis pessimiste, ça va chambouler l’Europe. Ce ne sera un bon résultat pour personne spécialement pour les Européens qui vivent ici en Grande-Bretagne. » Moussa ne votera pas, car il lui aurait fallu faire la demande auprès du consulat d’Italie plusieurs mois à l’avance.

Édouard, un étudiant français qui fait sa thèse sur les matériaux innovants pour les batteries ici en Grande-Bretagne, a mieux calculé son coup : « Moi, je fais une procuration, donc je vais voter en France. Moi j’attends un Parlement qui soit plus écologique et qui renforce l’Europe. En Angleterre, je ne sais pas ce qu’ils peuvent attendre en priorité de cette élection puisque c’est plus un problème national. Ça peut envoyer un signal, mais pour l’instant je n’ai pas l’impression qu’ils soient partis pour rester dans l’Europe. »

Les Britanniques ont voté jeudi dernier, mais le résultat ne sera pas connu avant minuit, car le dépouillement commencera ce dimanche dans la soirée.