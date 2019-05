Espagne: nouveau dimanche électoral crucial avec trois scrutins

Ces scrutins, les derniers en principe avant quatre ans, constituent un test électoral important pour les deux partis traditionnels espagnols : le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et le Parti populaire (PP). Mais aussi pour Podemos et enfin Ciudadanos qui, après la crise catalane, a vu sa popularité croître dans les sondages. Mais ces élections municipales et régionales ne risquent-elles pas d’occulter le scrutin européen ?

Pour Hubert Peres, cela pourrait être l’inverse en incitant à voter dans un pays qui ne s’intéresse plus aux élections européennes : « Les élections européennes en Espagne comme dans beaucoup d’autres pays sont des élections où on a voté de moins en moins au cours du temps. À peu près 40 % de votants simplement la dernière fois. Réunir toutes ces élections, c’est profiter en quelque sorte de l’attrait pour les élections autonomiques et municipales. En Espagne, l’enjeu européen n’est pas très fort. »

Une Espagne plutôt europhile

Si l’enjeu n’est pas si fort en Espagne, c’est aussi parce que la question européenne divise peu au sein de ce pays très en faveur de l’Union européenne, ajoute le professeur : « Si on met de côté Vox, qui n’a pas insisté là-dessus dans sa campagne, on n’a pas de parti anti-européen. La gauche radicale espagnole n’a pas du tout le discours anti-européen que peut avoir en France la France insoumise, c’est-à-dire contre les politiques de l’Union européenne actuelles. On n’a pas cet enjeu qui est de dire : est-ce qu’on va avoir un résultat favorable ou non à la poursuite de la construction européenne ? »

« Globalement, poursuit Hubert Peres, les Espagnols sont très favorables à l’Union européenne, mais les divisions entre les différents partis sont assez faibles à ce sujet. Sauf, encore une fois, l’extrême droite et évidemment aussi Vox qui veut augmenter considérablement son vote par rapport aux élections générales, car ce serait probablement très, très commenté. Mais il y a peu de chances à ce stade que cela se produise. »

Négociations entre Podemos et le PSOE

Moins d’un mois après les élections législatives qui ont vu la victoire des socialistes (28,7 % des voix, 123 députés sur 350 au total), ces derniers ont entamé des discussions avec le parti de gauche Podemos pour former une coalition. Le résultat des scrutins de ce dimanche pourrait peser sur ces négociations selon la réussite de chacun des deux partis. « Il est probable que les résultats d’une élection autonomique et municipale enregistreront l’allant du PSOE aux élections générales », confirme le chercheur.

« Maintenant, il y a des facteurs locaux qui sont extrêmement importants et en particulier du fait que, dans un certain nombre de grandes villes, on a des gouvernements qui étaient des gouvernements de coalition, précise Hubert Peres. Il est évident que, si le PSOE remporte de très grands succès, si dans un grand nombre de cas il continue à gouverner certaines coalitions, par exemple de grandes municipalités, mais dans une position beaucoup plus favorable, Pedro Sanchez et les socialistes seront confortés dans l’idée de préférer un gouvernement socialiste monocolore, mais appuyé par Podemos. »

La pression est donc sur Podemos qui doit avoir un succès sur les trois différents scrutins du dimanche, si le parti souhaite avoir une vraie place au sein du gouvernement de Pedro Sanchez : « Podemos, au contraire, veut absolument rentrer au gouvernement et veut participer, non seulement à une coalition majoritaire au Parlement, mais à une coalition gouvernementale. Il est évident que Podemos joue assez gros, de ce point de vue, confirme Hubert Peres. Plus ses résultats seront bons, plus il pourra appuyer sa solution dans le gouvernement de coalition. »