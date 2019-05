Festival de Cans: aux racines galiciennes du cinéma de Hannes Stöhr

Le rideau est retombé sur la XVIe édition du Festival de cinéma de Cans, hameau galicien aux confins de l'un des finis terrae européens, à un jet de pierre de la frontière portugaise. Le cinéaste allemand Hannes Stöhr était l'invité spécial de la première rétrospective internationale proposée par le festival, traditionnellement consacré aux courts et moyens métrages. Une nouvelle séquence dans la longue histoire commune entre Hannes Stöhr et la Galice, de solides amitiés nouées, de projets de créations qui mûrissent, et un vibrant plaidoyer pour l'Europe des cultures.

« Hans de Cans », ainsi rebaptisé par les festivaliers, accompagnait une rétrospective de ses films : Berlin calling, One day in Europe (dont la séquence espagnole a été filmée en Galice), etc. Et de fait, le cinéaste allemand évolue comme un poisson dans l'eau dans ce milieu du cinéma et plus largement de la scène galicienne. Une histoire qui a commencé il y a 25 ans lorsque Hannes Stöhr a atterri à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour apprendre l'espagnol grâce au programme européen Erasmus. Artiste de rue et jongleur pour se faire de l'argent de poche, le jour même de son arrivée, il se produit sur la fameuse place de l'Obradoiro à Saint-Jacques-de-Compostelle lorsque le comédien Miguel de Lira voit son spectacle et l'invite à se produire sur la scène de la Nasa, scène théâtrale alternative de la capitale de la Galice, ville étudiante et bouillonnante. Hannes Stöhr n'était même pas encore inscrit à l'université.

Le réalisateur Hannes Stöhr et le directeur du Festival de Cans (Galice), Alfonso Pato, le 25 mai 2019. RFI/Isabelle Le Gonidec

Nous sommes au début des années 1990 et ses amis sont Blanca Cendán, Miguel de Lira, Luis Tosar, comédiens depuis devenus célèbres au-delà des frontières de leur province, ou encore Antón Reixa qui fut l'un des producteurs de One Day in Europe (2005), présenté en compétition à la Berlinale, avec justement Miguel de Lira. D'emblée, Hannes Stöhr, qui a déjà traîné ses guêtres en Amérique latine, est en immersion dans ce petit monde. « J'étais jeune, un peu hippie, j'avais des cheveux longs et une fourgonnette », nous résume-t-il, prend des cours non seulement d'espagnol, mais aussi de galicien et d'histoire du cinéma, donne des cours de jonglage, fait le clown dans les écoles avec Luis Tosar... « J'avais alors 23-24 ans, j'étais alors en plein 'sturm und drang', comme on dit en Allemagne au sujet du jeune Goethe ou du jeune Schiller : jeune, avec l'envie de mordre la vie à pleines dents, d'en profiter ! », nous explique-t-il mêlant allemand, espagnol et galicien, et évoquant ces tournées de clown avec Luis Tosar dans les pensions catholiques gérées par la Fédération espagnole des familles nombreuses.

De la Nasa, de ces années galiciennes et des liens noués alors, son œuvre cinématographique garde une empreinte. « J'ai beaucoup appris de la Nasa, de Chévere [la troupe a eu le Prix national du théâtre espagnol en 2014, NDLR], de Miguel de Lira. Miguel est un peu comme Roberto Benigni, avec un côté tragique, mais mâtiné d'humour, proche de la commedia dell'arte et ils ont influencé mon propre travail... Beaucoup me disent que mon point de vue dans mon travail n'est pas très allemand même si j'ai fait mes films en Allemagne »... Et il prend l'exemple de son film Berlin Calling qui raconte l'histoire d'un DJ toxico interné dans un hôpital psychiatrique mais traité de façon « tragi-comique » où des séquences cocasses ou tendres viennent en quelque sorte aérer ce film dense mené à train d'enfer. « Et ça je crois que je l'ai appris en Galice ». Mon cinéma s'est construit en mêlant toutes ces influences et cultures, nous explique Hannes Stöhr.

De l'Allemagne du Sud à la Galice, une histoire qui remonte au IVe siècle

Curieux des autres langues, il est intrigué par les sonorités chuintantes du galicien qui lui rappellent celles de sa langue, le Souabe parlé en Allemagne du Sud d'où il est originaire, et creuse... Chez moi « par exemple on ne dit pas 'du hast' mais 'dou hach' », nous explique-t-il. Son professeur de galicien lui révèle alors que des Suèves, peuple germanique, ont migré de ce qui est actuellement le Bade-Wurtemberg ou la Souabe, vers la péninsule ibérique au Ve siècle, dans le cadre des « grandes migrations ». Il y eut en Galice et au Portugal un royaume suève et ces migrations ont peut-être laissé en héritage cette musique particulière au galicien et au portugais. D'ailleurs il existe également dans le sud de la Galice, dans le village de Laza, une curieuse tradition qui rappelle celle de la ville de Rottweil, en Allemagne du Sud, au moment du carnaval : le lancer de fourmis géantes, nous raconte-t-il encore.

« Il est important de raconter ces histoires de migrations en Europe », insiste Hannes Stöhr parce qu'elles rendent caducs les nationalismes étriqués et les barrières qui sont dressées actuellement entre les peuples. Ces histoires de migrations, dont les Suèves (devenus les Souabes) ne sont qu'un exemple, démontrent qu'il existe une « identité européenne ancienne ». Une histoire qu'il a le projet de raconter avec ses amis galiciens de la Nasa : écrire un documentaire et une pièce de théâtre, un « peu à la façon d'Astérix et Obélix, sur un mode humoristique », parce que le dernier royaume suève de Galice était lui aussi aux prises avec l'Empire romain. « On pourrait raconter cette histoire avec la troupe Cheveré de Miguel de Lira et une troupe de théâtre d'Allemagne du Sud avec laquelle je travaille, joindre nos forces » pour raconter l'histoire de ces tribus, les Suèves, Wisigoths et Romains, mêler les langues et les cultures pour « raconter notre histoire commune ».

« Nous devons accepter nos différences »

L'un des films les plus emblématiques de son propos est sans doute One day in Europe, tourné en onze langues dont le Galicien (ici le making of en espagnol), « une histoire marrante sur la communication et sur les langues, racontée en allemand, en turc, en russe, en hongrois, en anglais, en français... mais les Français ne parlent même pas français puisqu'ils sont de Marseille... et je l'ai fait exprès », rit-il, pour prendre - déjà à l'époque - le contrepied des nationalismes. Le message du film, c'est : « nous devons accepter nos différences. Notre culture, c'est la diversité ! » et l'Europe doit justement nous permettre de protéger cette diversité, selon Hannes Stöhr qui salue au passage la politique d'exception culturelle française.

Une histoire commune qui s'est poursuivie au fil des années avec des échanges entre la Galice et Berlin, et des voyages. L'écriture, le cinéma, sont aussi des histoires de voyages, souligne Hannes Stöhr qui ajoute encore à ses passions le cirque - un héritage de ses années de clown-jongleur - puisqu'il cite aussi pêle-mêle le cirque Plume, le cirque Archaos et le Québécois Michel Dallaire, co-fondateur du Cirque du Soleil avec lequel il a travaillé.

Cette ouverture au monde « c'est aussi l'histoire de ma génération ». Erasmus certes, mais aussi une histoire transmise par sa famille - des Allemands du Sud installés en Alsace qui ont connu la Première Guerre et le traumatisme de Verdun, puis la Seconde Guerre mondiale, et ils sont de fervents Européens; il y a aussi le creuset multiculturel de Berlin, la ville où il vit ; une soif de comprendre qui fera de lui également un enseignant.

C'est pourquoi Hannes Stöhr se fait le chantre des « espaces culturels » prenant l'exemple de l'Alsace, région frontalière à la triple culture allemande, alsacienne et française, ou encore de la Catalogne dont les revendications nationalistes lui paraissent incongrues, de la Galice où le royaume suève descendait jusqu'en Algarve, ou encore, concernant la France, d'un espace culturel francophone englobant ses anciennes colonies d'Afrique. Le rôle de l'artiste est de passer outre les frontières et les dogmes politiques ou religieux, plaide Hannes Stöhr à Cans, justement en des temps où les murs, barbelés et chapelles dressent des barrières entre les humains.

Le Festival de Cans, le plus 'agroglamour' des festivals Ce rendez-vous annuel de la famille du cinéma galicien et au-delà se tient chaque année dans ce hameau de Galice, près de Vigo, plus ou moins aux mêmes dates que « l'autre » festival, celui de Cannes. En galicien ou en espagnol, les deux se prononcent de la même façon et Cans s'est réjoui cette année de la récompense attribuée à Cannes à un enfant du pays, le réalisateur franco-galicien Oliver Laxe pour son documentaire O que arde, Prix du jury de la section « Un certain regard », qui plus est tourné en galicien. Le Festival de Cans, dirigé par le journaliste Alfonso Pato est un lieu de rencontres, de débats et de fête, couronné l'an passé par le prix de la Culture galicienne. Là se nouent des amitiés, se bouclent des castings et se finalisent des productions. Un festival « fellinien » selon Hannes Stöhr : « Fellini disait toujours 'quand je suis à Rome, je cherche mon Rimini et quand je suis à Rimini, je cherche Rome' ». Il cherchait à faire le lien entre les traditions et la modernité et à unir ces deux mondes grâce au cinéma, un cinéma populaire, précise encore le réalisateur. Ici à Cans, les habitants accueillent chez eux les projections et décernent aussi un prix. Le cinéma et la fête sont au cœur du village le temps du festival et ils en redemandent.