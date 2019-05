À la Une: les droites conservatrices partout en tête dans les Balkans

Européennes 2019 : les droites conservatrices partout en tête dans les Balkans

Bulgarie, Croatie, Grèce, Roumanie, Slovénie. Dans les cinq pays des Balkans membres de l’Union européenne, les formations conservatrices l’ont partout emporté. À l’exception de la Bulgarie, le résultat de ces élections cruciales est néanmoins un désaveu pour les partis au pouvoir. Tour d’horizon régional.

La Roumanie, un « bastion de l’euro-optimisme » dans l’UE ?

Les élections européennes 2019 ont été un échec pour le Parti social-démocrate au pouvoir à Bucarest, qui avait fait une campagne aux accents eurosceptiques, se posant en « défenseur du peuple roumain ». Si le scrutin a surtout été dominé par les enjeux nationaux, ce sont les partis pro-européens qui en sont sortis renforcés. Analyse de l’anthropologue Radu Umbres.

Grèce : après la défaite de Syriza, Alexis Tsipras tente un coup de poker

Sévèrement sanctionné aux élections européennes, municipales et régionales, le Premier ministre de gauche radicale a très vite annoncé l’organisation de législatives anticipées, le 7 juillet prochain. En difficulté malgré la levée des mesures d’austérité, il espère empêcher Nouvelle démocratie (droite) de former une majorité.

La Commission européenne dit oui à l’Albanie et à la Macédoine du Nord, très critique envers la Monténégro et la Serbie

La Commission européenne présente aujourd’hui son verdict sur l’état d’avancement des pays des Balkans occidentaux candidats à l’intégration. Elle recommande l’ouverture des négociations avec l’Albanie et la Macédoine du Nord, mais la décision reviendra aux États-

Kosovo-Serbie : à quoi jouent Aleksandar Vucic et Hashim Thaçi ?

Aleksandar Vučić et Hashim Thaçi ne cachent pas leur volonté de rectifier les frontières entre Belgrade et Pristina pour parvenir à « une paix définitive ». Lundi, les deux présidents se font écho : l’un demandant « où est le nouvel Obilić » qui sauvera le Kosovo serbe, l’autre appelant officiellement les parlements de Tirana et de Pristina à voter l’unification.

Kosovo : opération policière dans le Nord, la Serbie met son armée sur le pied de guerre

Les unités spéciales de la police du Kosovo ont mené une opération contre le crime organisé ce matin dans le Nord et le Sud du pays. Une « intimidation » selon la Serbie, qui se déclare prête à riposter. À Belgrade et Pristina, les Conseils de sécurité des deux pays se sont réunis à l’initiative des Présidents Vučić et Thaçi. Nos infos en continu.

Kosovo 1999-2019 : sur le pont de Bishtazhin, voyage au bout de l’enfer

C’était le 14 avril 1999. Une colonne de réfugiés passait sur le pont de Bishtazhin, à la sortie de Gjakovë/Đakovica, sur la route de Prizren. Deux avions de l’Otan ont largué leurs bombes. Bilan de cette bavure : 63 morts. Vingt ans après, l’un des villageois se souvient de cette journée noire. Reportage.

Macédoine du Nord : « Après minuit, on éteint les caméras à la frontière pour laisser passer la drogue »

La Macédoine du Nord est une plaque tournante des trafics dans les Balkans. C’est ce qu’estime l’Initiative globale contre le crime organisé. Son dernier rapport détaille certaines des méthodes utilisées par les réseaux mafieux, en lien avec la police et les politiques.

Prison ferme pour Liviu Dragnea, l’homme fort de Roumanie

Liviu Dragnea va bien devoir exécuter une peine de 3 ans et demi de prison ferme. Les cinq juges de la Cour suprême ont confirmé ce lundi 27 mai le verdict prononcé en première instance en juin 2018 dans une affaire d’emploi fictif. Après la défaite de son Parti social-démocrate aux Européennes, cette condamnation marque un tournant pour la formation au pouvoir.

Monténégro : harcèlement au travail, la très lente libération de la parole

Depuis 2012, la loi monténégrine punit le harcèlement au travail, qu’il soit moral ou sexuel. Mais en sept ans, à peine 30 plaintes ont été déposées pour dénoncer ces pressions qui pèsent surtout sur les femmes. En matière d’égalité homme-femme, le très patriarcal Monténégro a encore beaucoup à faire.

Bosnie-Herzégovine : un environnement de plus en plus hostile au journalisme

La majorité des citoyens de Bosnie-Herzégovine condamne les attaques contre la presse, mais beaucoup estiment néanmoins que celles-ci seraient « justifiées ». La journaliste Milka Milojević, interrogée par Buka, dénonce « un climat de répression, de vulnérabilité sociale, d’absence de débat démocratique, de manque de résistance civile et de rébellion ». Rencontre.

Bosnie-Herzégovine : il y a 75 ans, Tito échappait au raid allemand sur Drvar

Le 25 mai 1944, les forces de l’Axe lançaient l’opération Rösselsprung pour capturer Tito, le chef des partisans qui fêtait ce jour-là ses 52 ans, réfugié avec son QG dans une grotte à Drvar. Le raid s’est soldé par un échec. Depuis, la cachette de Tito est devenue un lieu de pèlerinage. Notre envoyée spéciale est retournée sur les lieux 75 ans plus tard.

Macédoine du Nord : des mini-centrales hydroélectriques dans des zones protégées ?

Le gouvernement macédonien a décidé d’accorder des concessions pour la construction de mini-centrales hydroélectriques dans des zones protégées. Un choix que condamnent sévèrement les écologistes d’Eko-svest, à cause des risques que ces installations font peser sur ces écosystèmes fragiles.

Serbie : Mirëdita, dobar dan, la scène culturelle contemporaine du Kosovo à Belgrade

La 6e édition du festival Mirëdita, dobar dan ! (« Bonjour » en albanais et en serbe), une présentation de la scène culturelle contemporaine du Kosovo, a ouvert ses portes mercredi à Belgrade et se tiendra jusqu’au 1er juin. Au programme : des expositions, du cinéma, de la littérature et de la musique. Une manière de renouer le dialogue entre communautés serbe et kosovare dans un environnement de plus en plus toxique.