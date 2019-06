A la Une: Serbie, quand le patriarche Irinej rend visite à Bachar el-Assad en Syrie

Le chef de l’Église orthodoxe serbe était à Damas où il a rencontré le président syrien, dont il a fait l’éloge pour son soutien à la Serbie durant la guerre au Kosovo. De son côté, Bachar el-Assad a estimé que la Syrie, comme la Serbie, avait été victime des « ingérences étrangères ». Une visite qui fait scandale.

Serbie : quand le patriarche Irinej rend visite à Bachar el-Assad en Syrie

Le juge Kolakušić a créé la surprise aux élections du 26 mai. Après une campagne exclusivement menée sur le thème de la lutte anticorruption, il a raflé les voix des partis « souverainistes » et populistes comme Most ou Živi zid. Dans la foulée, il compte se présenter à la prochaine présidentielle croate. Portrait.

Croatie : le juge Kolakušić, surprise « anticorruption » des élections européennes

Le gouvernement néerlandais a demandé à la Commission européenne de suspendre temporairement le régime libre de visas pour les Albanais pour neuf mois. Raison invoquée : le regain d’activité du crime organisé albanais et du nombre de demandes d’asile.

Les Pays-Bas veulent rétablir les visas pour les ressortissants d’Albanie

Le pape François a effectué une visite de trois jours en Roumanie, 20 ans après Jean-Paul II en 1999. À Bucarest, il a rendu hommage à la diaspora. À Şumuleu Ciuc, il a appelé les Roumains et la minorité hongroise à vivre en paix. À Blaj, il a présidé la béatification de sept évêques gréco-catholiques et demandé pardon aux Roms pour les discriminations infligées par l’Église.

Roumanie : le pape demande pardon aux Roms pour les discriminations

Ils étaient albanais, serbes ou roms et ont « disparu » pendant ou après la guerre. Pour les familles des 6057 disparus officiellement recensés, le travail de deuil est souvent impossible tant que les corps de leurs proches n’ont pas été retrouvés. En 2018, 1650 personnes manquaient toujours à l’appel. Le témoignage du député Driton Çaushi.

Kosovo : l’impossible deuil des familles de « disparus »

L’État croate a décidé de stocker ces déchets sur les lieux de l’ancien entrepôt militaire de Čerkezovac sans consulter ni les habitants ni les autorités locales. « Personne ici ne voit ça d’un bon œil, mais on ne sait pas comment l’empêcher. » Reportage.

Croatie : les habitants de Dvor ne veulent pas des déchets radioactifs

En Serbie, on estime qu’un citoyen sur quatre risque de se retrouver à la rue. Pour empêcher ces expulsions, l’association Krov nad glavom se mobilise. Mais contre les huissiers, les banques et autres vainqueurs de la transition, le combat ressemble à celui de David contre Goliath. Et cette fois, le gagnant semble être le plus fort. Reportage.

Serbie : quand l’État, les huissiers et les banques font la traque aux plus démunis

Les résultats du deuxième tour des élections régionales et municipales, dimanche soir, ont confirmé la grande avance dont bénéficie le parti conservateur Nouvelle démocratie. Un mauvais signe pour Syriza en vue des législatives anticipées prévues le 7 juillet.

Élections municipales et régionales en Grèce : une vague conservatrice s’abat sur le pays

Le président du Conseil supérieur de la magistrature bosnienne, Milan Tegeltija, a récemment été pris la main dans le sac dans une affaire de corruption. Un scandale qui révèle les nombreux dysfonctionnements du système judiciaire en Bosnie-Herzégovine.

Bosnie-Herzégovine : justice et corruption, une alliance indissoluble ?

Mâlăncrav est un village roumain de Transylvanie. Nombre de ses habitants sont partis vers l’Europe de l’Ouest pour des emplois précaires et de courte durée, dans l’espoir de s’assurer une vie meilleure au village. Mais ces allers-retours affectent profondément la vie de la communauté. Anne Schiltz et Charlotte Grégoire en ont fait un film, « Ceux qui restent ». Entretien.

Cinéma : à Mâlăncrav, en Roumanie, avec « ceux qui restent »

Connu pour son « antifascisme actif », ayant déjà assuré la direction de la Biennale d’Istanbul, le collectif croate WHW (What, How and for Whom) aura l’honneur de diriger pendant les cinq prochaines années le célèbre musée de la Kunsthalle à Vienne. Entretien avec les quatre commissaires d’art qui le composent : Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić et Sabina Sabolović.

Croatie : le collectif WHW prend les rênes de la Kunsthalle viennoise