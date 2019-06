Royaume-Uni: deuxième tour de vote au parti conservateur

Le processus de désignation du successeur de Theresa May à la tête du parti conservateur et du gouvernement se poursuit ce mardi 18 juin avec un deuxième vote des parlementaires conservateurs. L'ambiance est plutôt tendue.

Ils ne sont plus que six candidats à la succession de Theresa May. Au premier tour, trois ont été élimés et un quatrième s’est retiré. Boris Johnson, le grand favori, est arrivé en tête du premier vote ralliant les voix de 114 députés conservateurs sur 313.

Hunt loin derrière

Son plus proche rival l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, est loin derrière, avec 43 voix. Suivent le ministre de l'Environnement Michael Gove 37, puis Dominic Raab, talonné par le ministre de l'Intérieur, Sajid Javid et un diplomate Rory Stewart, seul à défendre l’accord de sortie de l’Union européenne négocié par Theresa May et à s’opposer à une sortie sans accord le 31 octobre.

Débat télévisé

Au deuxième tour, il leur faudra plus de 32 voix pour se maintenir. D’autres votes seront organisés jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que deux candidats. Les 160 000 membres du parti conservateur seront chargés de les départager. Sous pression, les candidats refusent de se retirer en faveur de Boris Johnson à qui ils reprochent de ne pas avoir participé à un premier débat télévisé dimanche soir. Il promet de participer à celui de ce soir organisé par la BBC avec les candidats qui seront encore en lice.