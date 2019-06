Vladimir Poutine se prête au jeu annuel des questions-réponses avec les Russes

Vladimir Poutine est en direct ce jeudi 20 juin à la télévison pour répondre aux doléances des Russes. L'homme fort du Kremlin a fait de ce rendez-vous une tradition depuis son arrivée au pouvoir en 2001. Sujets de politique intérieure ou internationale sont au menu de cet exercice médiatique annuel.

Vladimir Poutine est aujourd'hui confronté à une baisse de popularité et à un mécontentement grandissant. Les attentes économiques et sociales sont grandes. La preuve : un million et demi de questions ont été envoyées à la veille de cette émission.

Dès le début de l'émission Vladmir Poutine a promis aux Russes de mettre fin à la baisse de leur niveau de vie : « Ce n’est pas un secret : nous avons reçu beaucoup de questions sur le niveau de vie, sur les soins de santé, et sur le traitement des déchets. Mais il faut comprendre comment on va obtenir des résultats : l’augmentation de la TVA doit permettre à l’État de développer les infrastructures : bâtir des chemins de fer, des ponts, des routes. Ce sont des choses qui sont impossibles à faire sans l’État. Je vous rappelle qu’il y a quelques années nous avons subi des chocs économiques, pas forcément liés aux sanctions, mais plutôt à la situation sur les marchés pétroliers et ceux des matières premières. C’est à cause de cela que les revenus ont diminué durant plusieurs années. Le recul le plus important a eu lieu, je crois, en 2016. Et aujourd’hui le niveau de vie se rétablit peu à peu ».