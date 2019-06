Espagne: la «meute» finalement condamnée pour viol à 15 ans de prison

C'est un verdict qui fera jurisprudence en Espagne. Après de longs mois de périple judiciaire, le tribunal suprême a donné raison au mouvement féministe et à la majorité des forces politiques espagnoles. Cinq jeunes qui avaient été tout d’abord accusés d’abus sexuel pour avoir agressé une jeune fille de 18 ans à Pampelune en juillet 2016 ont finalement été accusés de viol collectif. Leur peine sera beaucoup plus lourde que prévu.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Toute la classe politique, la plupart des médias et l’ensemble des mouvements féministes l’ont souligné : la verdict du tribunal suprême a une dimension historique. Désormais, les femmes agressées sexuellement par des hommes seront mieux protégées par la justice. Les femmes en général pourront se sentir plus sûres dans l’espace public.

C’est l’avis très partagé de la militante féministe Marti Pereira. Dans un premier jugement, un tribunal de Navarre avait statué que les cinq jeunes sévillans ayant agressé la jeune madrilène de 18 ans à Pampelune avaient été coupables d’« abus sexuels ». Soit 9 ans de prison.

Cette décision avait provoqué un scandale dans tout le pays et de nombreuses manifestations, car les juges disaient que la personne agressée était peut-être consentante. Le tribunal suprême a donné un coup de volant radical : ce n’est pas un abus sexuel avec consentement, mais bel et bien un viol collectif. Il précise qu’il s‘agit de dix agressions sexuelles par voies buccales, vaginales et anales. Et que la jeune fille n’avait pas de possibilité de fuir et qu’elle a été soumise à un traitement brutal.

La sanction passe de 9 ans à 15 ans de prison ferme et immédiate. Ce verdict nouveau et définitif est capital sur le plan judiciaire et aussi sur le plan social, dans un pays où le mouvement féministe est l’un des plus actifs au monde.