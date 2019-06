Municipales à Istanbul: les électeurs veulent «une politique moins conflictuelle»

On sent comme une brise de contestation à Istanbul et cette fois, c'est chez les conservateurs qu'elle souffle, rapporte notre envoyée spéciale à Istanbul, Anissa el-Jabri. Lassitude de l'autoritarisme, de la polarisation politique entretenue par le pouvoir.

D'où le profil bas adopté par le président Recep Tayyip Erdogan pendant la campagne, car cette élection est un moyen de lui dire « stop ». « Son entourage lui a conseillé fortement de céder sa place au candidat lui-même », analyse Ali Bayramoglu, professeur de sciences politiques à Istanbul.

Un discours clivant

« Erdogan adore parler, adore avoir un rapport direct avec le peuple et (sa) plus grande difficulté, c’était son discours très nationaliste, un discours populiste qui séparait la société en deux. Une partie de la société dite légale et légitime pour lui, parce qu’ils pensent comme lui et d’autres personnes qui représentent quand même la moitié de la Turquie, étaient souvent définies comme la partie illégitime. Ce discours n’a pas marché, parce qu’il a perdu des voix à peu près partout. Le taux d’abstentionnisme était très élevé chez ces électeurs. Le mécontentement, déjà, existe. Et une autre vague monte : la Turquie est tellement polarisée que la demande principale c’est une politique moins conflictuelle ».

C'est nouveau dans ce pays qui vit sous une chape de plomb depuis la tentative ratée de coup d'Etat de 2016. Les langues parfois se délient au micro d'un journaliste étranger, et quand c'est le cas les mots sont cinglants pour le pouvoir : on parle de « triche » pour l'annulation du premier scrutin, de colère aussi face à l'inflation (+20%) qui rend les produits de base chers.

On n'ose pas encore attaquer le clientélisme de la mairie. Ça, c'est le candidat de l'opposition, Ekrem Imamoglu, qui s'en charge.

Pour les 10 millions d'électeurs stambouliotes, ce vote a clairement des allures de référendum pour ou contre le président. Une défaite de l'AKP sonnerait comme un camouflet pour Erdogan. Une gifle même si le retard de plusieurs points enregistré dans les sondages se confirmait dans les urnes. Tous s'interrogent : l'homme fort du pays pourrait vraiment laisser Istanbul, son fief, sa ressource financière lui échapper ?

Pour Ali Bayramoglu, en Turquie, « le charisme est souvent lié à la réussite, à la force. Jusqu’à aujourd’hui, Erdogan a gagné toutes les élections auxquelles il a participé. Il donne l’impression qu’il gagnera toujours. Il veut reprendre Istanbul. Il ne veut pas donner cette image d’être un homme qui n’a pas réussi cette fois-ci parce cela peut influencer son électorat. Les grandes municipalités en Turquie utilisent des moyens financiers assez importants ; ce sont des centres d’administration parallèles, par rapport à Ankara. Et à partir des ressources de ces municipalités, c’est vrai qu’il a un projet social, moral, c’est d’initier une société de croyants conservateurs ». Le président turc a besoin de cet argent pour mener à bien son projet, conclut Ali Bayramoglu.