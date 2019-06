République tchèque: après la manifestation de Prague, quelle suite pour Babis?

Avec notre envoyée spéciale à Prague, Anastasia Becchio

Des dizaines de milliers de Tchèques sont venus exprimer, dimanche, leur rejet du président du gouvernement Andrej Babis, soupçonné de fraude aux subventions européennes par la Commission et accusé notamment de dérive autoritaire et de conflit d'intérêts. « La situation actuelle est inacceptable, mais la course sera probablement longue », prévient un organisateur de la manifestation.

En fait, les jeunes membres de l’ONG « Million de moments pour la démocratie » mobilisent régulièrement des dizaines de milliers de gens depuis des mois. Ils ont tenu leur pari, atteignant cette fois un record dans un lieu très symbolique, le parc Letna et son immense esplanade où, il y a trente ans, d’autres manifestants avaient contribué à la chute du communiste en Tchécoslovaquie.

Pour les manifestants, il s’agissait avant tout de dénoncer M. Babis comme une menace pour la démocratie et l’indépendance juridique du pays. À cela s’ajoutent des soupçons de collaboration avec la police secrète avant 1989. Le Premier ministre nie en bloc et refuse de démissionner.

Il a quand même reculé un petit peu par rapport aux manifestants, je pense qu'il prend l'ampleur en compte, et aussi l'effet que ça peut avoir sur ses partenaires politiques Ondrej Horky-Hluchan, chercheur à l'Institut des relations internationales de Prague

Manifestation contre le gouvernement Babis. Prague, le 23 juin 2019. REUTERS/Milan Kammermayer

Le rôle actif de Transparency international

C'est dans un rapport préliminaire que Bruxelles a pointé du doigt M. Babis. La Commission européenne réclame au Premier ministre tchèque le remboursement de 17,4 millions d’euros de subventions. Les protestataires dénoncent le fait que le groupe Agrofert, sur lequel le Premier ministre aurait gardé la main après son arrivée au pouvoir, reçoive des subventions publiques et européennes.

La branche tchèque de Transparency International a joué un rôle actif dans la dénonciation de conflits d'intérêts au sommet de l’État. Elle paye en retour une pression constante, mais ne baisse pas les bras. À Prague, RFI a rencontré son directeur David Ondraca, qui qualifie quasi quotidiennement Andrej Babis de traître à la patrie et de corrompu, mais qui dit comprendre aussi le Premier ministre.

« En réalité, il se bat pour survivre, d’une certaine manière. Parce que s’il démissionne, les fonds que touchent ses entreprises seront remis en cause, qu'il fera face à des accusations judiciaires et qu'il perdra la protection politique dont il bénéficie actuellement. Donc, il doit se battre le plus longtemps possible. Mais je ne pense pas qu’il pourra s’en sortir au final », philosophe-t-il.

Et de sortir le dernier numéro d’un grand hebdomadaire dans lequel il est longuement interviewé. David Ondraca y traite le Premier ministre de menteur. Mais ce dernier le lui rend bien, qualifiant Transparency International d'ONG « corrompue », ce qui lui vaudra peut-être un procès en diffamation. L'été dernier, son directeur a dû éloigner sa fille de la capitale quelque temps.

« Il déclare publiquement qu’à cause de David, c’est-à-dire moi, les entreprises qu’il a créées n’auront plus de fonds publics, qu’elles se retrouveront en difficulté et que les employés perdront leur emploi, explique M. Ondraca. Du coup, je reçois des mails, des appels de personnes qui me disent : "Abruti, tu veux que je sois au chômage ?" » Une pression constante pour Transparency International qui envisage sérieusement de porter plainte pour diffamation contre le Premier ministre s’il ne s’excuse pas de l’avoir traitée « d’ONG corrompue ».

Vote de confiance au Parlement

Même si la pression se fait de plus en plus forte, la survie politique d'Andrej Babis, à court ou moyen terme, est assurée.

Cette semaine, le chef du gouvernement fera face à un vote de confiance au Parlement mais il a de fortes chances de remporter. Les sociaux-démocrates et les communistes, les partenaires de sa coalition minoritaire, ont déclaré qu’ils le soutenaient. Les manifestations, elles, font une pause estivale et ne reprendront qu'à l’automne. Dimanche, c'était la 6e fois que les gens descendaient dans la rue.