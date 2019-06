À la Une: Municipales contestées en Albanie, «Élections imaginaires» d'Edi Rama

Le gouvernement est toujours décidé à maintenir les élections locales de dimanche, malgré le boycott de l'opposition et l'annulation du scrutin par le président de la République. Alors que des dizaines de militants d'opposition ont été arrêtés ces derniers jours, le Conseil de l'Europe a annulé sa mission d'observation.

Municipales contestées en Albanie : « les élections imaginaires » d'Edi Rama

Ils étaient des milliers dans le centre de la capitale Tirana pour réclamer une fois de plus le départ du Premier ministre socialiste Edi Rama. Cette neuvième grande manifestation organisée par l'opposition s'est déroulée dans le calme, une ambiance qui contrastait avec la tension palpable lors des précédents rassemblements.

Albanie : l'opposition manifeste en masse et dans le calme contre Edi Rama Albanie : Edi Rama, dérive démagogique et priorité à l'oligarchie

Pris en étau entre Belgrade et Pristina, les habitants de Mitrovica-Nord font une fois de plus les frais des manipulations orchestrées par les dirigeants des deux pays. Le prétexte~: les taxes imposées sur les produits serbes. En ville, les rayons des magasins se vident. Pourtant, rien de manque, il suffit de passer le pont en zone albanaise. Reportage.

Nord du Kosovo : la mise en scène d'une « catastrophe humanitaire »

Nord du Kosovo : une zone toujours sous haute tension

Le Kosovo a violé ses propres lois en expulsant six ressortissants turcs en mai 2018, des militants supposés du mouvement güleniste, recherchés par Ankara. C'est ce que conclut le rapport de la Commission d'enquête, approuvé mardi par le Parlement. L'ordre venait-il du Président Hashim Thaçi ?

Kosovo : l'expulsion des six gülénistes en Turquie était bien illégale

Turquie : Erdoğan et les Balkans, un nouveau modèle politique ?

Les immeubles poussent comme des champignons aux quatre coins de la capitale kosovare. Surtout des résidences de luxe, dont les appartements restent le plus souvent vides. Par contre, faute de politique sociale du logement, les moins fortunés doivent s'entasser dans les rares appartements accessibles.

Kosovo : à Pristina, il est impossible de se loger pour les jeunes et les précaires

Si la plupart des pays de l'Europe du sud-est ont réussi à réduire les écarts de richesse entre leurs citoyens ces cinq dernières années, en Serbie et en Bulgarie, le fossé entre les plus riches et les plus pauvres s’est considérablement creusé. C’est ce que montrent les données d’Eurostat. Une tendance qui nuit à la bonne santé économique des deux voisins.

Serbie et Bulgarie : des riches de plus en plus riches, des pauvres de plus en plus pauvres

L'heure est-elle enfin venue de régler le statut de l’Église orthodoxe macédonienne, alors que le Patriarcat oecuménique de Constantinople a reconnu l'autocéphalie de l’Église d'Ukraine~? Et le tour du Monténégro arrivera-t-il~? Belgrade se déclare favorable au dialogue, mais entend défendre ses droits canoniques.

Orthodoxie : entre les Églises de Macédoine du Nord et de Serbie, le dialogue est-il possible ?

Le Sobranie, le Parlement macédonien, a validé le remaniement ministériel annoncé par le Premier ministre Zoran Zaev. Très attendu, cet ajustement de mi-mandat ne va pourtant pas changer grand chose, bien loin du grand coup de balais promis.

Macédoine du Nord : pas de « coup de balai » au gouvernement

Condamné à deux ans de prison ferme dans son pays, l'ancien Premier ministre macédonien a comparu ce matin devant le tribunal métropolitain de Budapest. Au terme d'une audience de quelques heures, la juge a rejeté la demande d'extradition des autorités macédoniennes.

La justice hongroise refuse de livrer Nikola Gruevski aux autorités de Macédoine du Nord

Droite dure : Viktor Orbán étend sa toile dans les Balkans

Combien d'écoles rouvriront-elles leurs portes à la rentrée ? Dans le comté de Vukovar-Syrmie, où 37 écoles «~non rentables~» sur 41 devraient fermer, au nom des mesures d'«~optimisation~» décidées par le ministère. Une nouvelle menace pour l'est de la Croatie, déjà menacé par l'exode et la dépopulation. Reportage.

Croatie : requiem pour les petites écoles rurales de l’est du pays

Submergée par les touristes, les constructions illégales et les publicités agressives et souvent illégales, dépourvue de schéma d'aménagement, Split est-elle en train de sombrer~? Face à l'incurie des pouvoirs publics, quatre jeunes militants, ont lancé une page Facebook pour recenser les incivilités, les petits et les grands arrangements avec la loi. Avec une bonne dose d'humour noir. Le succès a été immédiat.

Croatie : « Split, c'est de la merde », la page Facebook qui rit jaune des incivilités

C'est un succès diplomatique pour Zagreb. La ministre croate des Affaires étrangères, Marija Pejčinović-Burić, a été élue mercredi soir Secrétaire générale du Conseil de l’Europe. Elle est la deuxième femme à obtenir ce poste depuis la création de l'organisation, il y a 70 ans.

Croatie : Marija Pejčinović-Burić prend la présidence du Conseil de l’Europe

Argent, nationalisme, abus sexuels et douteuses apparitions... Cela fait longtemps que les franciscains d' Herzégovine sont en conflit ouvert avec l'évêque de Mostar et le Vatican, mais ils jouissent d'un soutien sans faille des HDZ et des autorités locales. Enquête.

Bosnie : les bonnes affaires des franciscains d'Herzégovine

Catholiques en Bosnie-Herzégovine : une communauté en voie de disparition ?

Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine, de 1992 à 1995, on estime qu'environ 7000 enfants sont nés de viols. Aujourd’hui âgés d'une vingtaine d'années, ces jeunes adultes font face à de multiples discriminations, tout en essayant de construire leur propre identité dans un pays toujours divisé.

Viols de guerre : les « enfants invisibles » de Bosnie-Herzégovine

Contrats publics classés «~secrets~», justice et services de renseignement aux ordres, impunité garantie aux responsables de l'État et du parti au pouvoir, attaques perpétuelles contre les opposants. Dans le Monténégro de Milo Đukanović, rien n'est laissé au hasard. L'analyse de Dejan Milovac, coordinateur du réseau anti-corruption MANS.

Monténégro : opacité et corruption au service de la firme Đukanović

Monténégro : Milo Đukanović, plus d'un quart de siècle de règne sans partage Monténégro : le pouvoir fait la guerre aux médias indépendants