Vingt ans après sa naissance, le Parlement écossais fait le bilan

« Ce n’est pas tous les jours qu’une nation se tient au seuil d’une nouvelle ère constitutionnelle », déclarait la reine Elizabeth II pour inaugurer la plus jeune institution de son royaume, le 1er juillet 1999 : un Parlement écossais. Depuis, les Actes d’Union de 1707, la nation n’avait plus d’organe législatif propre. « C’était très enthousiasmant », se souvient Alex Neil, député depuis 1999 du Scottish National Party (centre gauche, indépendantiste) et ancien ministre du gouvernement écossais. « Bien que nous ayons eu un Parlement il y a 300 ans, ce n’était pas un Parlement démocratiquement élu. Donc pour quelqu’un comme qui moi croit en l’indépendance de l’Écosse, c’était très excitant, car je croyais que c’était le début d’un chemin qui nous mènerait à l’autodétermination ».

Tout était à construire, tant d’un point de vue politique que d’un point de vue pratique. Le Parlement siège actuellement dans un bâtiment moderne inauguré en 2004 et désigné par l’architecte catalan Enric Miralles, dans le cadre splendide de Holyrood Park, le site d’un volcan éteint, en plein centre d’Édimbourg. Linda Fabiani faisait aussi partie des premiers députés écossais. Cette élue du SNP, actuellement vice-présidente du Parlement, se souvient de l’ampleur du défi. « À l’époque, cela faisait un peu peur parce que c’était une toute nouvelle institution. Nous avions 129 nouveaux élus, et peu d’entre eux avaient déjà eu une expérience parlementaire. J’étais moi-même directrice d’une association dédiée au logement, donc c’était une tout autre carrière pour moi. J’ai dû apprendre beaucoup, très vite. Mais cela valait le coup. »

Des lois progressistes par l’Écosse, pour l’Écosse

En 20 ans, le Parlement peut se targuer d’avoir adopté des lois innovantes et progressistes, qui n’auraient jamais vu le jour sans son existence. Pour Malcolm Chisholm, ancien député travailliste au Parlement d’Écosse et ancien ministre régional, cela prouve pourquoi le gouvernement travailliste britannique du Premier ministre Tony Blair a eu raison de mettre en place la dévolution. « À l’époque, quand nous devions faire des allers-retours à Londres, nous avions très peu de temps pour les affaires écossaises. Quand j’étais député [britannique] dans les années 1990, nous ne pouvions poser des questions sur l’Écosse qu’une fois par mois, et nous votions peut-être deux lois pour l’Écosse dans l’année », explique-t-il.

Le Parlement écossais a été le premier du Royaume-Uni à abolir, dès l’an 2000, la « section 28 », qui interdisait d’aborder les questions liées à la communauté LGBT+ à l’école. Il a également pris de nombreuses mesures historiques comme la gratuité des prescriptions de médicaments ( gratuits dans tout le Royaume-Uni sauf en Angleterre ) et la gratuité des soins à domicile pour les personnes âgées ( gratuits uniquement en Écosse ). « Nous avons fait une réforme agraire très importante, mais il faut la poursuivre. Nous avons pris des initiatives comme le mariage pour tous, qui offrent un vrai progrès de société. Nous avons fait des changements très progressistes dans notre système de santé qui mettent l’Écosse en bonne position. Oui, nous avons des défis à relever, mais aujourd’hui, nous avons le système de santé le plus performant du Royaume-Uni », estime Alex Neil.

Le Brexit met la dévolution en danger

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que le Parlement écossais est déjà très autonome : pour preuve, les systèmes éducatifs, judiciaires et de santé de l’Écosse et de l’Angleterre sont radicalement différents. Mais l’Écosse devrait-elle avoir plus de pouvoir, par exemple sur l’immigration ? Pour Michael Keating, professeur de sciences politiques à l’université d’Aberdeen et directeur du Centre sur les changements constitutionnels, ce n’est pas vraiment la question. « Mon inquiétude n’est pas sur la quantité de pouvoir que nous avons, mais quels pouvoirs nous avons. Et je pense que l’équilibre actuel n’est pas le bon, notamment en ce qui concerne les impôts. Le Parlement écossais n’a aucun contrôle sur la politique du travail, même s’il y a un large consensus sur les avantages que cela aurait, car cela va de pair avec les impôts et la politique sociale », analyse-t-il.

Et dans ce débat complexe, le Brexit ne vient pas faciliter les choses : au contraire, les élus nationalistes, libéraux-démocrates et travaillistes craignent que quitter l’Union européenne mette en danger la dévolution. « Il va y avoir un problème si le Brexit a vraiment lieu », s’inquiète Malcolm Chisholm. « Tous ces pouvoirs qui impliquent l’Europe devraient revenir directement à l’Écosse, à mon avis. Il y a un risque que plusieurs domaines, comme l’agriculture, la pêche et l’environnement, ne reviennent pas à l’Écosse. Ce serait une menace pour le Parlement écossais ».

Un tremplin vers l’indépendance ?

Ces inquiétudes ont remis de l’eau au moulin des indépendantistes, qui ont dénoncé ces trois dernières années un Brexit pour lequel les Écossais n’ont majoritairement pas voté, et un État britannique dans lequel ils pensent ne plus avoir de place. « Je pense que le Royaume-Uni a montré que c’était un système politique tellement dysfonctionnel qu’il est de plus en plus probable que le Parlement écossais soit un tremplin vers l’indépendance », affirme Linda Fabiani. « De nombreuses personnes arrivent à cette conclusion. Mais je pense que c’est grâce à cette confiance que nous avons gagnée avec la dévolution. Les gens voient que nous pouvons prendre nos propres décisions, et pas mal sont très sensées, voire plus intelligentes que celles prises à 600 kilomètres d’ici ».

En dehors des succès législatifs, ce changement de perception des Écossais sur leur nation est probablement la plus grande réussite du Parlement. Selon Michael Keating, « le Parlement écossais a reconnecté les gens avec la politique. Il est plus accessible. Je ne dis pas que les gens adorent leur Parlement parce qu’ils n’aiment pas les institutions politiques en général », nuance-t-il. « Mais il a certainement résolu le problème de l’extraordinaire sentiment d’aliénation qui existait en Écosse dans les années 1990. »