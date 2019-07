Hongrie: une loi sur la recherche scientifique controversée

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

Moderniser l’institution vieille de 200 ans est l'objectif officiel de la loi. Mais la majorité des chercheurs soupçonne l’État de vouloir contrôler la recherche et les fonds européens qui vont avec. La loi oblige également l’Académie à donner tous ses biens et ses actifs à l’État.

Le gouvernement met la main sur l'Académie

Plusieurs centaines de chercheurs ont protesté contre la loi ce mardi. Devant le siège de l'Académie, les noms des députés qui ont voté la loi ont été lus au micro et copieusement sifflés par les manifestants. Selon le porte-parole du gouvernement, la loi vise à rendre la recherche plus compétitive. Et à développer l'innovation sans intervenir dans le travail des chercheurs.

« La vraie raison derrière tout ça, c'est que ce gouvernement ne tolère aucune forme d'autonomie. Et en outre, les chercheurs en sciences sociales publient des travaux qui déplaisent au gouvernement », s'insurge Janos Kertész, physicien et membre de l'Académie des sciences.

La loi sonne le glas de l'indépendance de l'institution. Et démantèle l'Académie qui perd ses 15 instituts de recherche et ses 3 000 chercheurs. Ils seront transférés dans une institution contrôlée par le Premier ministre.

« On ne va pas se laisser faire. On ne va pas falsifier nos données. On ne va pas mentir et on ne va pas aller dans leur sens », annonce d'emblée Gabor Erös qui juge la situation grave, mais ne veut pas abandonner la lutte.

Les savants craignent que le gouvernement délaisse la recherche fondamentale parce qu'elle n'est pas rentable. Plusieurs d'entre eux s'apprêtent à quitter le pays.