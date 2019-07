Le président russe Vladimir Poutine reçu par le pape François

Le président russe est attendu ce jeudi 4 juillet au Saint-Siège, où il sera reçu par le pape François. Les deux hommes évoqueront la situation en Syrie et en Ukraine. Ils parleront sans doute également de ces valeurs « traditionnelles et familiales » dont le président russe veut se faire le porte-drapeau. Vladimir Poutine est devenu avec le temps, un visiteur régulier au Vatican.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Ce sera la sixième visite du président russe au Vatican. Et la troisième entrevue entre Vladimir Poutine et le pape François. La dernière rencontre remonte à l’année 2015. A l’époque, il avait été question de l’Ukraine et de la Syrie, deux sujets qui restent aujourd’hui au cœur des préoccupations.

Pour Vladimir Poutine, ce voyage au Vatican est une occasion bien sûr de sortir de l’isolement diplomatique suscité par la Crimée, et la guerre dans le Donbass. Il permet également au président russe d’afficher ses convictions traditionnalistes, et son attachement aux valeurs chrétiennes, qui marquent depuis des années sa pensée, et son discours.

Le pape François et le président russe évoqueront sans doute également les relations entre les deux branches de la chrétienté et le dégel entre l'Eglise catholique et orthodoxe, entamé par la rencontre historique en 2016 entre François et le patriarche Kirril.

Depuis cette date, l’hypothèse d’un voyage en Russie du souverain pontife a été maintes fois évoquée, sans jamais se concrétiser. Il en sera certainement question au cours de l’audience qui sera accordée au président russe par le pape François.