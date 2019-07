Espagne: une application pour aider à lutter contre les agressions sexuelles

De notre correspondante à Barcelone,

Gratuite, anonyme et géolocalisée, l’application BCN anti-masclista (Barcelone antimachiste) permet à la victime de signaler simplement et en toute confidentialité une agression machiste dans l’espace public de la ville : transports, rues ou même zones de loisirs.

📱 Ja tens al mòbil l’app #BCNantimasclista?



⚙️👭 Una eina col·laborativa per informar, de manera confidencial i anònima, de qualsevol acte de violència masclista. #JuntesSomMésFortes



📣Perquè cap agressió o assetjament masclista quedi en l’oblit.



ℹ️https://t.co/IZWJM0KVyl pic.twitter.com/f4D3hzDvdx Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) July 3, 2019

Récolter des informations

Grâce à un petit questionnaire détaillant le jour, l’heure, l’endroit, le nombre d’agresseurs ou encore une description de l’agression, la mairie espère ainsi récolter des informations précieuses et établir une radiographie des agressions et harcèlements sexuels pour les éradiquer.

L’application en effet n’est pas pensée pour des interventions urgentes, en temps réel. Elle ne dispense pas d’un dépôt de plainte même si elle propose tout de même l’option d’appel au 112, le numéro des services de secours.

Enfin, dernier détail et non des moindres : l’application est dirigée à toute personne vivant, travaillant ou même séjournant à Barcelone, raison pour laquelle elle est disponible en anglais en plus du catalan et de l’espagnol.

Prévenir et agir contre cette forme de violence

L’objectif est double pour la mairie. D’un côté, elle espère sensibiliser la population en rendant plus visible ce type de violence et en incitant les femmes à témoigner. D’un autre, elle utilisera ces données pour mieux prévenir et agir contre la violence de genre.

Concrètement, ces données pourront aider à l’amélioration de l’aménagement de l’espace urbain, ce pourquoi l’on retrouve des questions quant à l’illumination du lieu de l’agression, ou si l’espace n’était pas trop encombré par des obstacles qui empêcheraient le passage.

La municipalité affirme dans tous les cas que des mesures concrètes de la politique locale seront adoptées.

L'ombre du mouvement féministe espagnol

Ces dernières années, l’Espagne est devenue le bon élève européen en matière d’égalité des droits. Selon un récent sondage, 63% des Espagnols se disent « féministes ».

Outre la féminisation de la politique avec le seul gouvernement de l’OCDE composé de plus de femmes que d’hommes, les revendications sont elles aussi de plus en plus écoutées et prédominent dans la vie publique espagnole.

Les deux dernières manifestations massives du 8 mars l'ont prouvé. Cela se traduit dans les administrations locales également. En quatre ans, la mairie de Barcelone a doublé le budget dédié aux violences machistes.